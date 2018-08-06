آليات تطبيق معايير «الجلوبال جاب» على محصولي الجوافة والرمان

- بدأت "الزراعة " في تطبيقها في الموسم التصديري الجاريالصاوي أحمدأصدرت وزراة الزراعة عدة آليات لتصدير محصولي الجوافة والرمان التي بدأت في تطبيقها على المحصولين لأول مرة الموسم الصيفي الجاري، وسبق أن تم تطبيق هذة المنظومة الجديدة "الجلوبال جاب" على صادرات كل من العنب والفراولة والفلفل باعتبارهم أ

– بدأت “الزراعة ” في تطبيقها في الموسم التصديري الجاري

الصاوي أحمد



أصدرت وزراة الزراعة عدة آليات لتصدير محصولي الجوافة والرمان التي بدأت في تطبيقها على المحصولين لأول مرة الموسم الصيفي الجاري، وسبق أن تم تطبيق هذة المنظومة الجديدة “الجلوبال جاب” على صادرات كل من العنب والفراولة والفلفل باعتبارهم أول 3 محاصيل، حيث تم التطبيق منذ عامين على العنب والعام الماضي الفراولة والفلفل.

وأكد الدكتور أحمد كمال العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لـ”المال” أنه تم تشكيل لجنة رباعية من الحجر الزراعي وقطاع شئون المديريات الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات وجمعية “هيا” لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، وذلك لتطبيق القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2017 وتطبيقها على المحصولين، وهما الجوافة والرمان؛ لضمان جودة الصادرات الزراعية.

وبلغت حجم صادرات الجوافة الموسم الماضي 24 ألف طن الموسم الماضي، منها 22 ألف طن للدول العربية، و1.800 طن للاتحاد الأوروبي، وبلغت صادرات الرمان الموسم الماضي 34 ألف طن.

وطبقا لمدير إدارة الحجر الزراعي فإن هذه المنظومة الجديدة يتم تطبيقها على المزارع والشركات لتصديرية، حيث تتضمن اعتماد هذه المزارع والشركات أولا من خلال مرور اللجان عليها، والتأكد من تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة “الجلوبال جاب” وتتضمن الرقابة على استخدام مياه نظيفة للري، وكذلك وجود محطات للتعبئة والاستخدام الآمن للأسمدة والمبيدات.

وأكد “العطار” أنه من بين الاشتراطات الجديدة لتصدير الجوافة والرمان تمنع محطات التعبئة من العمل لأكثر من شركة في وقت واحد، وأن يتم وضع كود واحد للشحنة نفسها، على أن يتم تسجيل كود المحطة على العبوات، وكذلك الإبقاء على سجلات المصدرين داخل المحطة، وفي حال عدم تواجدها سيتوقف عمل الحجر الزراعي مع الشركة والمحطة وسحب لجان الحجر الزراعي المكلفة بالرقابة على المحطة لحين الانتهاء من التحقيقات في عدم وجود السجلات.

وأضاف العطار أنه من بين الإجراءات الجديدة، تلتزم المحطات بإصدار تعهد عن كل شحنة عملت عليها وذكر اسم الشحنة والأكواد مع توقيع صاحب المحطة، وختم لجنة الحجر الزراعي المكلفة بإرفاق الأوراق مع الشحنة.

وتتضمن الضوابط الجديدة وقف تصدير شحنات بها متبقيات للمبيدات أكثر من المعدلات المسموح بها لعدم التعرض لوقف كود المحطة والشركة لحين انتهاء التحقيقات على أن يتم معاينة المحطة أو الشركة كل 15 يوما بواقع عينة لكل 10 فدان وفي حال تكرار هذا الخطأ تزيد مدة الوقف لنهاية الموسم التصديري.

وكانت دول الإمارات والسعودية والكويت قد حظرت منتجات زراعية مصرية من دخول أراضيها أهمها “الفراولة والجوافة والفلفل”؛ بسبب وجود نسب متبقيات مبيدات أعلى من المسموح بها.