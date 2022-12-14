«آلكون» للأدوية تحقق 119 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «آلكون» للأدوية مبيعات بقيمة 119 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

وفصلت «نوفارتس» شركة «آلكون» المتخصصة في إنتاج مستحضرات للعناية بالعيون في وقت سابق، وتخطط الشركة أيضًا لإلغاء ما يصل إلى 8 آلاف وظيفة في محاولة لتوفير ما لا يقل عن مليار دولار بحلول عام 2024.

تعتزم شركة الأدوية «نوفارتس» فصل وحدتها «ساندوز»، مما يؤدي إلى تشييد أكبر شركة أوروبية للأدوية العامة والبدائل الحيوية من حيث المبيعات.

وقال الرئيس التنفيذي فاس ناراسيمهان في بيان فحصت مراجعتنا الاستراتيجية جميع الخيارات الخاصة بشركة «ساندوز» وخلصت إلى أن تحقيق أرباح بنسبة 100% يصب في مصلحة المساهمين.

كما أشارت الشركة في بيانها إلى أن المقر الرئيسي لشركة «ساندوز» المستقلة سيكون في سويسرا وستدرج في بورصة SIX السويسرية مع برنامج لشهادات الإيداع الأمريكية في الولايات المتحدة.