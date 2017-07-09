آلة موسيقية خاصة لكل قبيلة في الصين

آلات موسيقية متعددة ومختلفة عن الشكل المعهود للآلات الموسيقية سواء التي تجدها في التخت الشرقي والآت الغربية، وإن اقترب الشكل قليلا من بعض الآلات المعروفة، وهي الآلات المعروضة بمعرض “تعرف على الصين” المقام حاليا بمركز الهناجر للفنون.

الآلات الموجودة بها أكثر من آلة تشبه إلى حد ما العود لكنها تأخذ مسارات أخرى عنه، فآلة مثل الدوميرا تشبه العود إلى حد كبير إلا أنها بوترين فقط وهي تابعة لقومية القازاق، بينما الطنبور ويوجد منه الصغير والمتوسط والكبير فإنه يمتاز بالطول وهو تابع لقومية “قازاق” ، أما آلة “الساتاز” فهي آلة تشبه الطنبور ولعل الاختلاف يكون في أنها أقصر وأعرض وهي تابعة لقومية “الأويغور”.

ولقومية “الأويغور” طبقا للمعروضات الموجودة العديد من الآلات التي لا يوجد لها شبيه في الآلات الموسيقية مثل “سبائي” وتشبه العصا ومعلق بها مجموعة مفاتيح ، وآلة “النقارة” وهي آلة للطرق عليها وشكلها مختلف عن الدفوف والطبلة، كذلك آلة “ره وا فو” للرعاة وبها ثلاثة أوتار.

