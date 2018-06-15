آلاف المواطنين يتوافدون على الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد

أ ش أ احتفل آلاف المواطنين بالمحافظات عقب أدائهم صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بأول أيام العيد بزيارة المناطق الأثرية والخروج إلى الحدائق والمتنزهات وسط تواجد أمنى مكثف وانتشار سيارات الإسعاف التى تم توزيعها على أماكن التجمعات فى الحدائق والتجمعات. وكثفت الأجهزة الأمنية و

أ ش أ

احتفل آلاف المواطنين بالمحافظات عقب أدائهم صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بأول أيام العيد بزيارة المناطق الأثرية والخروج إلى الحدائق والمتنزهات وسط تواجد أمنى مكثف وانتشار سيارات الإسعاف التى تم توزيعها على أماكن التجمعات فى الحدائق والتجمعات.



وكثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية من حملاتها على المتنزهات والملاهى والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، وكذلك تم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات المحافظة لاستقبال أى حالات تسمم غذائى والوقوف على مصدرها، والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائى .

وفى سياق متصل، بلغت نسبة الإشغالات فى عدد كبير من الفنادق السياحية أكثر من 60% بعد أن فضلت الكثير من الأسر قضاء عطلة العيد بهذه الفنادق .