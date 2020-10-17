آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد بنيامين نتنياهو والقبض على 3 من مؤيديه

عاود آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، التظاهر في القدس وتل أبيب (وسط)، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والفساد الحكومي، بعد تخفيف قيود على التجمهر بسبب جائحة كورونا، وفق سبوتنيك الروسية.

ونقلت سبوتنيك عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه بعد 4 أسابيع من الاحتجاجات التي تركزت في الساحات والتقاطعات القريبة من منازل المتظاهرين، عاد المتظاهرون للاحتجاج قرب المقر الرسمي لإقامة نتنياهو في شارع بلفور بالقدس الغربية.

وتظاهر ما يزيد عن 3 آلاف إسرائيلي في ميدان باريس القريب من مقر إقامة بنيامين نتنياهو .

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية أمام المتظاهرين جميع الشوارع المؤدية إلى منزل نتنياهو.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب نتنياهو بالرحيل على خلفية اتهامه بقضايا فساد بدأت أولى جلسات محاكمته فيها في 24 مايو، كما يتهمون حكومته بالفشل في التعامل مع جائحة كورونا.

ووفق سبوتنيك، ألقت الشرطة القبض على 3 من مؤيدي نتنياهو في حيفا (شمال) بعد قيامهم برش غاز مسيل للدموع تجاه متظاهرين، بحسب بيان للشرطة الإسرائيلية.