آلاف الأمريكان والجاليات يتظاهرون لمساندة مسلمي الروهينجا

ولاء البرى تظاهر الآلاف من الأمريكان والجاليات في قلب منهاتن إحدى الولايات الأمريكية من جميع أنحاء العالم من المسلمين وغيرهم لمساندة مسلمى الروهينجا. ودعا الدكتور علاء معوض ممثل مجموعة المسلمين الامريكيين في لونج إيلاند في تصريحات صحفية اليوم، كل المسلمين المتواجدين في امريكا الي ضرورة

ولاء البرى

تظاهر الآلاف من الأمريكان والجاليات في قلب منهاتن إحدى الولايات الأمريكية من جميع أنحاء العالم من المسلمين وغيرهم لمساندة مسلمى الروهينجا.

ودعا الدكتور علاء معوض ممثل مجموعة المسلمين الامريكيين في لونج إيلاند في تصريحات صحفية اليوم، كل المسلمين المتواجدين في امريكا الي ضرورة المشاركه وبقوه في اي فاعليات تخص المسلمين خصوصا هذه الأيام.

وقال معوض إن الفاعلية الأخيرة لمساندة إخواننا واطفالنا من مسلمي الروهنجا كان لها اثر إيجابي في قلب المواطن الامريكي خاصة بعد الحشد الكبير والذي تخطى الآلاف في قلب منهاتن لتصل كلمه الحق والعدل الي العالم اجمع.

يذكر أن الآلاف من المسلمين تجمعوا فى قلب نيويورك وقاموا بافتراش الأرض والصلاة والدعاء لمسلمي الروهيحنا في مسيره ضخمه خرجت من شارع ٢٣ وامتدت الي شارع ٣٨ انضم اليها كثيرا من المسلمين من مختلف بلاد العالم وأيضا ممثلون عن الكنائس والمعابد والهنود والأفارقة والهييسباك واطفال المدارس وشباب المسلمين.