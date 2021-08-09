«آلاف الأسر فرت من منازلها».. فيضان كارثي يضرب إثيوبيا

100 أسرة فرت من منازلها بسبب الفيضانات التي دمرت أماكن سكنها

تعرضت 3 مناطق في ولاية عفار الإثيوبية لفيضان شديد بعدما ارتفع منسوب المياه في نهر الأواش لتتدفق على ضفتيه بسبب الأمطار الغزيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس مكتب إدارة مخاطر الكوارث والأمن الغذائي في المنطقة، عايد ياسين، إن 100 أسرة فرت من منازلها بسبب الفيضانات التي دمرت أماكن سكنها، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وأضاف المسئول أن أكثر من 50 هكتارا من الأراضي الزراعية تضررت بشدة، كما تضررت المحاصيل بسبب الفيضانات، حسبما نقلت الإذاعة الإثيوبية “فانا”.

وقال ياسين: إن نحو 90 ألف شخص إضافي في 40 قرية من هذه المناطق الثلاثة سيتأثرون بالمخاطر المحتملة للفيضانات بالمنطقة.

وتابع بالقول إن مكتب إدارة مخاطر الكوارث بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، اتخذوا تدابير وقائية وخلقوا وعيا بين المجتمعات في المناطق الخطرة.