آلاف الأسبانيين يشاركون في مهرجان حرب الطماطم

سبوتنيك شارك أكثر من 20 ألف شخص في مهرجان "حرب الطماطم" الذي يقام سنويًّا في أسبانيا، حيث تراشق المشاركون مستخدمين نحو 160 طنًّا من الطماطم التي أوشكت على التلف. واحتشد المشاركون من داخل أسبانيا وخارجها للمشاركة في المهرجان "توماتينا" الذي يقام في بلدة بونيول شرقي البلاد، وسط تعزيزات أمنية مشددة

سبوتنيك

شارك أكثر من 20 ألف شخص في مهرجان “حرب الطماطم” الذي يقام سنويًّا في أسبانيا، حيث تراشق المشاركون مستخدمين نحو 160 طنًّا من الطماطم التي أوشكت على التلف.





واحتشد المشاركون من داخل أسبانيا وخارجها للمشاركة في المهرجان “توماتينا” الذي يقام في بلدة بونيول شرقي البلاد، وسط تعزيزات أمنية مشددة بعد الهجمات الأخيرة في كتالونيا التي أسفرت عن مقتل 16 شخصًا.

وقال الحرس المدني إن الإجراءات الأمنية شددت بمشاركة رجال الشرطة وأفراد الأمن المحليين، مؤكدًا أن إجراءات مماثلة ستُتخذ حيال العديد من المهرجانات الوطنية الأسبانية الأخرى.

ويقال إن “حرب الطماطم” تعود إلى تراشق عفوي نشب بين قرويين عام 1945 لكنه اجتذب بعد ذلك اهتمامًا من أنحاء العالم.