آلاء لاشين: سعيدة بتكرار تعاوني مع مي سليم فى أغنية «يا بنتي»

تتعاون مي سليم في الأغنية الجديدة “يابنتي” مع المنتجة آلاء لاشين للمرة الثانية بعد تقديمهما أغنية “احنا كبنات” مؤخرا ، ويضم فريق عمل الأغنية الجديدة كل من الشاعر محمود عبدالله، والملحن محمدي، والموزع الموسيقي أحمد أمين.

من ناحيتها أعربت المنتجة آلاء لاشين في بيان إعلامي اليوم ، عن سعادتها بردود الأفعال حول كليب “يا بنتي” وأكدت أنها سعت لتوثيق لحظات حقيقية في الفيديو كليب بين الأمهات وبناتهم، ، لافتة الى أن مي سليم فنانة مميزة.

وتعيش مي سليم في الفترة الحالية، حالة من النشاط الغنائي، حيث طرحت مؤخرا أغنيتها احنا كبنات، من كلمات محمد مصطفى ملك، لحن محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وإنتاج آلاء لاشين.

من ناحية أخرى، تعاقدت مي سليم خلال الفترة الماضية على المشاركة في مسلسل تلت التلاتة، بطولة: غادة عبدالرازق، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، مصطفى دوريش، صلاح عبدالله، وآخرين، والعمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.