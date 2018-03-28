آكام للتطوير: 6 مليارات جنيه استثمارات مباشرة فى السوق المصرية

■ بدء أول المشروعات على 40 فدانا قريبا واستثمارات المرحلة الأولى 3.5 مليار ..وقيمة الأرض 700 مليون ■ 2000 وحدة بمساحات تبدأ من 115 مترا ■ تخصيص 100 فدان بالعاصمة خلال أيام وسددنا 2 % جدية الحجز ■ نسعى لتنفيذ برج إدارى خدمى متكامل على النهر الأخضر بارتفاع «20 - 30» طابقا ■ نستهدف

■ بدء أول المشروعات على 40 فدانا قريبا واستثمارات المرحلة الأولى 3.5 مليار ..وقيمة الأرض 700 مليون

■ 2000 وحدة بمساحات تبدأ من 115 مترا

■ تخصيص 100 فدان بالعاصمة خلال أيام وسددنا 2 % جدية الحجز

■ نسعى لتنفيذ برج إدارى خدمى متكامل على النهر الأخضر بارتفاع «20 – 30» طابقا

■ نستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى 25 مليارا

■ الشركة تأسست مطلع 2018 برأسمال 3 مليارات وهيكل ملكيتها يضم «المحايد» السعودية وبنك فيصل الإسلامى

■ تنفيذ 3 مشروعات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة كنواة للاستثمارات

رضوى عبد الرازق

كشف عصام منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «آكام» للتطوير والتنمية العقارية، عن أن شركته تستهدف ضخ استثمارات مباشرة فى السوق المصرية بقيمة 6 مليارات جنيه، خلال خمس سنوات، والوصول بإجمالى الاستثمارات إلى 25 مليار جنيه .

وقال إن الشركة تبنت خططا توسعية متكاملة، تستهدف من خلالها تنفيذ 3 مشروعات عقارية كبرى قريبا فى العاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح نواة لاستثماراتها فى السوق المصرية، والتى تأسست مطلع 2018 وتضم فى هيكل ملكيتها ممثلين عن شركات عربية ومحلية، وهم مجموعة «المحايد» القابضة السعودية، ممثلة فى سعد الغيثى، وشركة الفيصل الإسلامى، الذراع الاستثمارية لبنك فيصل الإسلامى، و بنايات للاستثمار العقارى، ممثلة فى إدريس محمد، وشركة «ريزيدنس» للتطوير العقارى، ممثلة فى عصام منصور .

وأوضح أن رأسمال الشركة 3 مليارات جنيه، وحصلت على الترخيص الخاص بها فى 3 أيام، بما يعكس التطور الملحوظ فى الإجراءات عقب إصدار قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية، والذى أسهم فى الحد من البيروقراطية، وتحفيز الاستثمارات.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على القطعة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 40 فدانا، وصدر لها قرار التخصيص وتستعد خلال أيام للحصول على القرار الوزارى والتراخيص للبدء فى تنفيذ أول مشروعاتها، وهو عبارة عن مشروع سكنى عمرانى متكامل، باستثمارات تتخطى6 مليارات جنيه .

وأضاف أن الشركة بدأت أعمال التصميمات الخاصة بالمشروع، وتمت الاستعانة بمكاتب استشارية مصرية وإسبانية ومن دبى والسعودية، لوضع المخطط الخاص به، وتستهدف طرحه للتسويق والإعلان عنه قريبا.

وأوضح أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 3.5 مليار جنيه، والثانية 2.5 مليار و أنه يشتمل على 2000 وحدة سكنية بمساحات من 115 – 350 مترا، وسيشمل على خدمات متنوعة، منها مسطحات خضراء وغابات شجرية، وسيتم التصميم على الطراز «الالترا مودرن» .

وقال إن الشركة تخطط للانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أنه يقع فى الحى «R7» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدما سددت الدفعة المقدمة الخاصة بالأرض والبالغة 20 % وحصلت على الأرض بسعر 3800 جنيه للمتر، وتبلغ قيمة الأرض الإجمالية 700 مليون جنيه، ويتم التقسيط على 7 سنوات .

ولفت إلى أن الشركة تستهدف إقامة مشروع عقارى يمثل إضافة للسوق المصرية، ويسهم فى تحقيق مستوى مناسب من المنافسة، وتلبية احتياجات العملاء، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم تسليم وحدات المشروع كاملة التشطيب، وبنماذج تناسب مختلف أذواق العملاء .

وأوضح أنه تمت الاستفادة من خبرات المساهمين، ومنهم «المحايد» السعودية، والتى نفذت العديد من المشروعات المتكاملة بالسعودية ودبى وتركيا، ويتم تسليم المشروعات فى الخليج بأعلى مستوى من الجودة من ناحية التشطيب، وكذلك خبرات الشركات الأخرى فى توفير مختلف الخدمات التى يحتاج إليها العملاء.

وشدد على أنه سيتم التركيز على تنفيذ مجتمع عمرانى متكامل أشبه بالمنتجع السياحى، وسيتم توفير خدمات فندقية به ومكاتب خدمية مميزة، لتلبية احتياجات العملاء، وكذلك مسرح مفتوح ومجمع سينمات، لافتا إلى أن الشركة تفاضل بين تولى إدارة المشروع أو الاستعانة بشركة إدارة لتوفير أعلى مستوى من خدمات مابعد البيع، والصيانة الدورية للعملاء .

وأضاف أن المرحلة الأولى من الوحدات التى سيتم طرحها على العملاء، ستراعى وضع أسعار مميزة تصل فى بعض الأحيان إلى سعر التكلفة لاستقطاب العملاء، مشيراً إلى حرص الشركة على وضع أسعار مدروسة للوحدات من دون مغالاة.

وأشار إلى أن الشركة قبل تأسيسها أعدت دراسات جدوى واستشارات لمدة 3 سنوات، لاختيار التوقيت الأمثل ونوعية الوحدات والمشروعات المقرر تنفيذها فى السوق، والتى تتلاءم مع احتياجات العملاء، وتضمن تحقيق الجدوى الاستثمارية، لافتا إلى أن الشركة تشتمل على عدة إدارات، منها الأبحاث والدراسات التسويقية.

وأكد أن اختيار الشركة العاصمة الإدارية لتنفيذ أول استثماراتها، جاء لما تتسم به من اهتمام حكومى وحجم أعمال مرافق وبنية أساسية مبتكرة وغير مسبوقة، وكذلك موقعها المتميز والذى يعد امتدادا للتجمع الخامس، ويجعلها قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تتسم بالإدارة الرشيدة وخروجها من عباءة الروتين الحكومى، و يتم استخراج القرارات الوزراية عبر الشركة وفى أسرع وقت حال اكتمال الأوراق والإجراءات، وكذلك يتم عقد لقاءات دورية بين الشركة والمطورين لمناقشة التحديات، والعقبات التى تواجه الاستثمارات، ووضع حلول فورية لدفع العمليات الإنشائية وتحفيز رءوس الأموال على العمل والتوسع.

وأضاف أن الشركة تستعد خلال أيام للحصول على قطعة الأرض الثانية بالعاصمة الإدراية، ومساحتها 100 فدان، وقد سددت الشركة مبلغ جدية الحجز الخاص بتلك القطعة وهو 2 % وتستهدف تنفيذ مشروع عمرانى متكامل، كما سددت أيضا 2 % جدية حجز للقطعة الثالثة، بالعاصمة، وتقع بالنهر الأخضر، ولم يتم الاستقرار على المساحة حتى الآن واختيار القطعة، وكانت الشركة قد تقدمت بطلب إلى العاصمة، للحصول على 20 إلى 40 ألف متر وتخصص تلك المنطقة لإقامة الأبراج، وترغب الشركة فى إقامة مبنى تجارى إدارى فندقى، بارتفاع 30 -40 دورا.

وأوضح أنه تم توقيع عقد اتفاق مبدئى مع «الإنتركونتينتال» للتعاون فى تقديم الخدمات الفندقية بالمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة.

ولفت إلى أن تحالف الشركات السعودية والمصرية لتأسيس «آكام» جاء بغرض تنفيذ مشروعات كبرى بالعاصمة تمثل إضافة حقيقية للسوق المصرية، لأن كل شركة كانت قادرة بمفردها على تنفيذ مشروع بمساحات من 20 – 30 فدانا، ولكن التحالف سيسهم فى تنفيذ منتج مبتكر فى أسرع وقت وبأعلى جودة، مشيرا إلى أن شركة «المحايد» السعودية نفذت مشروعات كبرى فى العديد من الأسواق، تشمل مجتمعات عمرانية ومستشفيات، ونفذت «ريزيندس» مشروعات سياحية بالعين السخنة، و خدمية فى القاهرة الجديدة، بينما نفذت شركة «بنايات» للاستثمار العقارى، العديد من المشروعات السكنية فى التجمع الخامس.

وأشار إلى أن تواجد العديد من شركات التطوير العقارى فى العاصمة الإدارية، سيسهم فى دفع المنافسة بين الشركات للعمل على تنفيذ منتجات بأعلى جودة وبأسعار مميزة، بما يصب فى مصلحة العملاء، ويسهم فى تلبية احتياجتهم.

وأضاف أن السوق المصرية تشتمل على قاعدة من الشركات العقارية صاحبة الخبرات والكفاءات التطويرية والفنية، بما يسهم فى تنفيذ منتجات قادرة على تلبية احتياجات العميل المحلى، و جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا إلى اهتمام الشركة بملف تصدير العقارات، وسيتم الترويج لمشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة فى العديد من الدول العربية.

وأوضح «منصور» أن الشركة وضعت إستراتيجية تسويقية للعام الجارى، تعتمد على العديد من الآليات، منها الترويج عبر المعارض العقارية المحلية والخارجية، لمخاطبة شرائح مختلفة من العملاء، لافتا إلى أن الشركة لديها فريق تسويق ومبيعات مميز.

وأشار إلى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية بالعديد من المدن، و منها العلمين الجديدة، والتى تتسم بالموقع المميز والاهتمام الحكومى، الذى جعلها مطلبا للعديد من الشركات العقارية والاستثمارات المتنوعة، وتستهدف الشركة تنويع محفظة استثماراتها العقارية بين السكنى والساحلى والخدمى المتكامل.

وشدد على أن الفترة الماضية، شهدت اهتماما من رءوس الأموال العربية، لضخ استثمارات فى السوق المصرية فى مشروعات كبرى، مثل العاصمة الإدارية والعلمين، وغيرها وتعد «آكام» أحد نماذج تلك الاستثمارات.