آكام تنفذ مشروعا سكنيا متكاملا بالعاصمة الإدارية

رضوى عبد الرازق:



تستعد شركة «آكام» للتطوير والتنمية العقارية، للبدء فى تنفيذ مشروع سكنى متكامل على مساحة 40 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تتخطى 6 مليارات جنيه.



وقال عصام منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة, إن المشروع يعد باكورة استثمارات “آكام” فى السوق، والتى تأسست مطلع العام الجارى برأسمال مدفوع 3 مليارات جنيه، وتضم فى هيكل ملكيتها، ممثلين عن شركات عربية ومحلية، وهم مجموعة «المحايد» القابضة السعودية، ممثلة فى سعد الغيثى، والفيصل الإسلامى، الذراع الاستثمارية، لبنك فيصل الإسلامى، و«بنايات» للاستثمار العقارى، ممثلة فى إدريس محمد و «ريزيدنس» للتطوير العقارى، ممثلة فى عصام منصور.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ خطة استثمارية متكاملة فى السوق المصرية، من خلال تطوير 3 مشروعات عقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تم الحصول على قرار التخصيص الخاص بأرض أحدها، ومن المقرر البدء فى إجراءات الحصول على القرار الوزارى الخاص به، وطرحه للتسويق خلال مارس الجارى.



وأضاف أن «آكام» بدأت فى التصميمات الخاصة بالمشروع، وتمت الاستعانة بمكاتب استشارية مصرية وإسبانية، ومن دبى والسعودية، لوضع المخطط الخاص به، مشيرا إلى أن حجم استثمارات المرحلة الأولى من المشروع يبلغ 3.5 مليار جنيه، والثانية 2.5 مليار.



وأشار إلى أن المشروع يضم 2000 وحدة سكنية، بمساحات من 115 – 350 مترا، ويشتمل على خدمات متنوعة، منها مسطحات خضراء وغابات شجرية، وسيتم تصميمه على طراز «ألترا مودرن».



وقال إن الشركة تخطط للانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع خلال 3 سنوات.



ولفت إلى أن المشروع يقع فى الحى R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسددت الشركة الدفعة المقدمة الخاصة بالأرض والتى تبلغ 20 %، والتى حصلت عليها بسعر 3800 جنيه للمتر.