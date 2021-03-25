«آكام» العقارية تستهدف مبيعات بحوالى 2.2 مليار جنيه بنهاية 2021

تستهدف شركة آكام العقارية تحقيق مبيعات تقدر بحوالى 2.2 مليار جنيه بنهاية عام 2021. قال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة أكام للتطوير العقارى، إن شركته تستعد لدخول معرض «ذا ريل جيت» بأكبر مشروعاتها «SCENE7» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقام بمنطقة R7 على مساحة 40 فدانًا ويتضمن 1600 وحدة سكنية.

ويعدّ مشروع «SCENE7» أول كومباوند رياضي فى العاصمة الإدارية يضم مجموعة من أكبر الأكاديميات الرياضية العالمية، حيث يضم مجموعة من الملاعب والصالات المغطاة الخاصة بالأنشطة الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى حمام سباحة رئيسى، وآخر مغطى، ومول رياضى، إضافة إلى المول التجارى.

وأضاف محمد، في حواره، لـ«المال»، أنه سيتم تقديم عروض خاصة بالمعرض لجذب العملاء، منها أنظمة تصل لـ10 سنوات بمشروع “SCENE7” بمساحات تتراوح بين 124 و230 مترًا، بالإضافة إلى طرح وحدات جديدة بالمشروع بمساحات تبدأ من 144 مترًا.

وأشار إلى أن إجمالى استثمارات مشروع “SCENE7” بلغ حوالى 3.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، ويتبقى عدد من الوحدات بالمرحلة الثانية.

وأفاد العضو المنتدب لشركة أكام بأنها تمكنت من تحقيق مبيعات بحوالى 3.4 مليار جنيه من مشروع Scenario بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا بأنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2021.

ولفت إلى أن مشروع Scenario يقع على مساحة 39 فدانًا، فى المنطقة R7 بالقطعة A2، بالقرب من العديد من المجمعات المميزة الأخرى منها مطار العاصمة الإدارية، والقصر الرئاسى، والجامعة البريطانية، والعديد من المجمعات المميزة الأخرى.

وأوضح أن المشروع يخصص مساحة 19% للمباني، والباقي للمساحات الخضراء، والخدمات، وحمامات السباحة، والبحيرات الصناعية، ليتناسب مع الأسرة المثالية، والحياة الاجتماعية للعملاء، كما يقدم عدة وحدات سكنية فاخرة تتنوع بين شقق، ودوبلكس، لكل منها إطلالة مميزة؛ إما على حمام السباحة، أو على المساحات الخضراء.

دراسة الدخول بأعمال جديدة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والسخنة

على جانب آخر كشف إدريس محمد عن تخطيط الشركة لتوسيع حجم محفظتها من الأراضى التى تصل إلى 80 فدانًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه يستهدف التوسع بـ3 مشروعات جديدة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والعين السخنة.

وعن جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على حجم أعمال الشركة، أفاد بأن القطاع العقارى المصرى نجح فى مواجهة الأزمة، متوقعًا حدوث انتعاش، خلال هذا العام؛ لما يشهده من طروحات جديدة واستكمال مشروعات موجودة على أرض الواقع، فضلًا عن المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة فى جميع المدن، الأمر الذى تنتج عنه حالة من الرواج المستمر بالسوق العقارية.

وتابع أنه على مستوى شركة «أكام» فرغم هذه التحديات، فإنها عملت على قدم وساق لتنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق مستهدفاتها بمشروعيها «Scenario» و«SCENE7» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

طرح عروض بأنظمة سداد 10 سنوات فى SCENE7 بمعرض «ذا ريل جيت»

وأضاف أن الشركة لم تتأثر بالجائحة خاصة فى الإنشاءات، ومن ناحية المبيعات كان التأثر فى شهور من مارس حتى مايو العام الماضى، ثم عادت المبيعات مرة أخرى فى يونيو.

على جانب آخر أوضح العضو المنتدب لشركة أكام أنها وقّعت عقودًا مع تحالف مكتب YBA للاستشارات الهندسية، ومحرم باخوم، كاستشارى إشراف لمشروع SCENE7، منوهًا بأن شركة المقاولات IESC “الشركة الدولية” هى إحدى كيانات المقاولات التى تقوم بتنفيذ مشروعي Scenario وSCENE7.

ارتفاع مرتقب فى الأسعار بالنصف الثانى لن يقل عن 10% بسبب زيادة الخامات

وعن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالي أوضح محمد أنه سيكون نتيجة زيادة أسعار الخامات التى يتم استخدامها فى تنفيذ المشروعات، بنسبة لا تقل عن 10%، وتحديدًا فى النصف الثانى منه.

وأضاف أنه بالنسبة للعاصمة الإدارية فإنها تشهد تقديم منتجات عصرية مبتكرة لم تقدم من قبل داخل السوق العقارية، ولذلك فسوف تكون محط أنظار الكثير من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوقع معه حدوث قفزات كبيرة فى الأسعار تباعًا.

وأشار محمد إلى أنه رغم التغيرات التى يشهدها القطاع العقارى، يظل هو الأنسب للاستثمار والملاذ الآمن، مؤكدًا أنه قطاع «قد يمرض لكنه لا يموت».