آفاق الاقتصاد العالمى كما تراها وزارة المالية

■ توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية بين 50 و 100 نقطة أساس العام الجاريتناول البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة، فى العام الجديد (2019/2018 )، تقديرات ومخاطر محيطة بالاقتصاد العالمى، وقالت وزارة المالية، إن من المتوقع تحسن وتيرة النشاط الاقتصادى العالمى فى 2018 لينمو بنحو %3،7، مع است

■ توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية بين 50 و 100 نقطة أساس العام الجاري

تناول البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة، فى العام الجديد (2019/2018 )، تقديرات ومخاطر محيطة بالاقتصاد العالمى، وقالت وزارة المالية، إن من المتوقع تحسن وتيرة النشاط الاقتصادى العالمى فى 2018 لينمو بنحو %3،7، مع استمرار التحسن المحدود فى معدلات نمو التجارة الدولية، وثباتها عند %4 خلال العامين الحالى والمقبل.

وحسب «المالية» تعتمد المسارات المتنوعة لأسعار الفائدة بشكل كبير على تطورات النشاط الاقتصادى فى الاقتصاديات المتقدمة، ففى ظل التوقعات بتبنى الولايات المتحدة الأمريكية سياسات مالية لحفز النمو الاقتصادى، واتجاه توقعات التضخم فى الأجل الطويل نحو الارتفاع، قد يتجه البنك الفيدرالى الأمريكى إلى تبنى مسارات أسرع لتشديد السياسة النقدية، بهدف خفض مستويات التضخم، مما قد يؤدى إلى إجراء أكثر من جولة لرفع أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 50 -100 نقطة أساس خلال العام الجارى.

وأشار البيان المالى، إلى أن الاقتصاد العالمى لايزال عرضة لعدد من المخاطر التى قدر تؤشر سلبا على أداء الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، ومنها مصر، لافتا إلى أن الولايات المتحدة رفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل فى مارس الماضى، إلى 1،5 – %1،75، بينما استقرت السياسة النقدية فى معظم الاقتصاديات المتقدمة الأخرى، مثل كندا التى ثبتت الفائدة لديها عند %1،25 فى مارس أيضا.

وأوضح أن عائدات السندات السيادية طويلة الأجل مستقرة على نطاق واسع فى اليابان وألمانيا، وارتفعت 10 نقاط أساس فى بريطانيا، وانخفضت من 20 إلى 30 نقطة فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مشيرا إلى أن الارتفاع المتوقع لسعر الفائدة على السندات المقومة بالدولار، سيكون له تأثير ملحوظ على الدول التى تتبنى نظما أكثر مرونة لأسعار الصرف، مثل مصر.

رفع العائد على السندات المقومة بالدولار سيؤثر على الدول التى تتبنى نظام مرن لأسعار الصرف

وحذر التقرير من أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، سيؤدى إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجى، فى وقت تتجه فيه الكثير من بلدان الدول الناشئة إلى إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز فى موازناتها، وقد يؤدى رفع الفائدة على الدولار أيضا إلى تدفق رءوس الأموال إلى خارج الدول النامية، والأسواق الصاعدة، ومن ثم إلى وجود ضغوطات محتملة على أسعار الفائدة والصرف، وارتفاع فى أعباء خدمة الدين العام الخارجى فى تلك الدول.

وقال البيان إن إعداد مشروع الموازنة الجديدة للدولة، تم فى ضوء توقع استقرار معدلات نمو الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تظل المخاطر المحيطة بالتوقعات المستقبلية، مرهونة بعدة عوامل، منها عدم الاستقرار السياسى الذى يكمن فى صعوبة التنبوء بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، سواء التنظيمية أو المالية، بالإضافة إلى احتمال تبنى المزيد من القيود التجارية، بجانب التفاوض الذى يتم حاليا بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأكد التقرير أن تقلبات أسعار السلع الأساسية عالميا، يمثل أحد المخاطر المرتبطة بالموازنة، لافتا إلى أن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى توقع استقرار أسعار البترول العالمية فى العام الحالى عند مستويات الأسعار المحققة نفسها فى الربع الأخير من 2017، لتتراوح بين 65 – 70 دولارا للبرميل، طبقا للأسعار المستقبلية لعقود الشراء وتوقعات صندوق النقد الدولى، بينما تراوح متوسط سعر البرميل بين 50-55 دولارا خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، قبل أن يبدأ فى الارتفاع خلال الربع الأخير لأكثر من 60 دولارا، نتيجة قيام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا بالالتزام بخفض الإنتاج، وواصلت الأسعار ارتفاعها إلى نحو 67 دولارا للبرميل.

وذكر البيان المالى للموازنة أنه من المتوقع حدوث تراجع طفيف فى معدلات نمو التجارة الدولية إلى نحو %4 و%3،9 خلال عامى 2018 و2019، على التوالى، مقارنة بنحو %4،2 العام المالى، فى ضوء احتمال تبنى الولايات المتحدة المزيد من القيود التجارية.

وحدد البيان المالى، 6 مخاطر رئيسية قد تؤثر على تقديرات الموازنة الجديدة، أولها : استمرار أسعار البترول فى الارتفاع، واستقرارها فوق 65-70 دولارا للبرميل، وثانيها : قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة، وثالثها : التحولات السياسية التى تشهدها عدد من الاقتصاديات بالمنطقة، مما قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة.

رابع الأخطار– حسب البيان المالى – يكمن فى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والتأثير المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا، وعلى معدلات النمو المحققة فى القارة التى تعتبر الشريك التجارى والاستثمارى الرئيسى لمصر، والخطر الخامس : يتمثل فى الاتجاه العالمى المتزايد نحو تبنى سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يؤثر بالسلب على فرص النمو والتشغيل فى عدد من الدول المتقدمة والنامية على السواء.

وحدد البيان المالى الخطر السادس والأخير، فى التغيرات المحتملة فى سعر الصرف المحلية عن المستويات الحالية، بما له من آثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية، مثل إيرادات قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، ودعم السلع التموينية والطاقة.