«آشـتى» تخطط لتطوير 24 غرفة بفندق نوفوتيل المطار بتكلفة 6 ملايين جنيه

تخطط الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى «آشتى»، لإجراء أعمال إحلال وتجديد لـ 24 غرفة بفندق نوفوتيل المطار، وذلك بعد انتهاء دراسات الجدوى والحصول على جميع الموافقات اللازمة.

وقال سامح سعد، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال»، إن التكلفة الإجمالية لتطوير تلك الغرف تصل إلى 6 ملايين جنيه، وذلك عبر تمويل ذاتى، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مراحل.

وأضاف سعد أنه بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة من الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والتى تعتبر المساهم الأكبر فى الشركة بنسبة %72 ثم الحصول على موافقة مجلس إدارة شركته، ثم موافقة الجمعية العمومية سيتم البدء فى أعمال التطوير.

وأوضح أن إحلال وتجديد الغرف سوف يستغرق حوالى 6 أشهر، وذلك بمجرد البدء فى أعمال التطوير، لافتا إلى أن نسب إشغال فندق نوفوتيل المطار حاليا يصل إلى الحد الأقصى المسموح به من وزارة السياحة والمقررة بنسبة %50.

وأشار سعد إلى أن الشركة حصلت مؤخرا على قرض من البنك الأهلى بقيمة 20 مليون جنيه (الحد المسموح باستعماله) بفائدة %8 وذلك لسداد أجور العاملين والموردين.

وكانت الشركة قد أنفقت نحو 55 مليون جنيه خلال يناير 2019، لتطوير ورفع كفاءة فندق شتايجنبرجر آشتى ريزورت الأقصر التابع لها فئة 5 نجوم بطاقة 300 غرفة.

وتأسست «آشتي» بموجب القرار الوزارى رقم 215 لسنة 1979 وفقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، ويساهم فيها وزارتا قطاع الأعمال العام والطيران.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة العامة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» بنسبة %71.3 والشركة القابضة للمطارات، وبنك الاستثمار القومى.

ويقدر رأسمال «آشتي» المرخص به 250 مليون جنيه، والمصدر 140 مليونًا، وتمتلك فندق نوفوتيل المطار القاهرة (4 نجوم) بطاقة 298 غرفة و15 جناحًا، وفندق شتايجنبرجر آشتى ريزورت الأقصر (5 نجوم) بطاقة 300 غرفة.