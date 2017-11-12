آسيان توقع اتفاقيتي تجارة حرة واستثمار مع هونج كونج

خالد بدر الدين وقعت هونج كونج يوم الأحد اتفاقيتي تجارة حرة واستثمار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فيما وصفه أحد مسؤولي جزيرة هونج كونج بأنه صوت اعتراض ”واضح ومدو“ على تنامى الحماية التجارية في المنطقة. وقال إدوارد ياو وزير التجارة والتنمية في هونج كونج إن الاتفاقيتين تتوجان محادثا

خالد بدر الدين

وقعت هونج كونج يوم الأحد اتفاقيتي تجارة حرة واستثمار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فيما وصفه أحد مسؤولي جزيرة هونج كونج بأنه صوت اعتراض ”واضح ومدو“ على تنامى الحماية التجارية في المنطقة.

وقال إدوارد ياو وزير التجارة والتنمية في هونج كونج إن الاتفاقيتين تتوجان محادثات استمرت لثلاث سنوات ومن المتوقع سريانهما من أول يناير 2019 على أقرب تقدير حيث تهدفان لتحقيق تكامل ”أعمق وأجرأ“ للأسواق مع دول الرابطة.

وقال ياو ”في مواجهة توجهات الحماية التجارية بأجزاء أخرى من العالم فإن الاتفاقيتين صوت واضح وقوى من الجميع هنا من أجل تجارة أكثر انفتاحا وحرية“.

وجرى توقيع اتفاق آسيان هونج كونج الصين للتجارة الحرة على هامش قمة آسيان في مانيلا عاصمة الفلبين.

وذكرت وكالة رويترز إن إجمالي حجم التجارة السلعية بين هونج كونج وآسيان بلغ حوالى 833 مليار دولار هونج كونج (107مليارات دولار) العام الماضي بينما بلغت تجارة الخدمات 121 مليار دولار هونج كونج (16 مليار دولار) في عام 2015