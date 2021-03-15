«آسر ياسين وأحمد فهمي والرداد».. يغيبون لأول مرة عن السباق الرمضاني 2021

ماجدة خير الله : آسر ياسين حينما يتواجد يكون مؤثرا في الجمهور وذلك هو المهم

اعتاد الجمهور على تواجد فنانين معينين كل عام في الموسم الدرامي في شهر رمضان خاصة ، مثل الفنان حسن الرداد الذي لم يغب عن الموسم الرمضاني طيلة السنوات الأخيرة ، لكنه لن يكون موجودا في مسلسلات شهر رمضان هذا العام.

كذلك الفنان آسر ياسين بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في مسلسل 100 وش رمضان الماضي مع الفنانة نيلي كريم ، سيتغيب أيضا عن موسم رمضان 2021 ، وأيضا الفنان أحمد فهمي لن يتواجد منذ سنوات في دراما رمضان هذا العام بعد تقديمه مسلسلات ريح المدام والوصية ورجالة البيت الأعوام الماضية في الشهر الكريم.

عماد زيادة : من حق أي شخص الارتباط بفنان معين لكن ليس معنى ذلك أنه لن يشاهد الآخرين

وعلق الفنان عماد زيادة بأن أي فنان ارتبط به المشاهد السنين الماضية في شهر رمضان ويحرص على متابعة مسلسلاته التي كان يقدمها ، لو لم يتواجد في شهر رمضان هذا العام لن يؤثر سلبا عليه لأنه سيتابع فنانين آخرين بالطبع حتى لو لم يجد الوجبة المفضلة بالنسبة له دراميا .

ويضيف: من حق أي شخص أن يحب فنانا معينا ويتابعه لكن لو لم يجده على الشاشة ، هل معنى ذلك أنه لن يشاهد أي مسلسل في شهر رمضان بالطبع لا.

وأكد زيادة أن الفن المصري لا يقف على أحد أبدا طيلة الوقت ، والمشاهدون ينتقون من المعروض لديهم على الشاشة سواء كان فنانا مفضلا بالنسبة لهم ويتابعونه باستمرار أو فنانين آخرين يتواجدون للمرة الأولى أو حتى نجوم آخرين غابوا السنين الماضية عن الموسم الرمضاني وسيتواجدون هذا العام في شهر رمضان .

ماجدة خير الله : آسر ياسين حينما يتواجد يكون مؤثرا في الجمهور وذلك هو المهم

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن غيابهم لن يؤثر سلبا على الموسم الرمضاني القادم ، فمثلا الفنان يحيى الفخراني يغيب عن شهر رمضان لعامين ولا يوجد شخص يستطيع حجز مكان دائم له.

وتابعت هناك فنان قد لا يجد نصا مناسبا له ليتواجد في موسم رمضاني معين ، لكن الأهم حينما يوجد يكون مؤثرا وله قيمة مثل آسر ياسين الجمهور كان ينتظره في مسلسل 100 وش رمضان الماضي وقدم أيضا مسلسل “كل يوم جمعة” مع الفنانة منة شلبي خارج الموسم الرمضاني وكان مميزا كذلك وذلك المهم التواجد القوي المهم والمؤثر في الناس .