آسر ياسين وأحمد حاتم وفراج.. أبطال نهاية موسم صيف 2023

يختتم الموسم السينمائي بصيف 2023 هذا العام بأفلام سينمائية مختلفة من حيث الفكرة والموضوع وهي بعيدة عن التيمة السينمائية السائدة في السوق سواء الكوميدية أو الأكشن ، فتشتعل المنافسة في نهاية صيف 2023 بين 3 أفلام سينمائية جديدة .

وهي فيلم ” فوي فوي ” للفنان محمد فراج اخراج وتأليف عمر هلال وانتاج فوكس موفي وفيلم كلينك لمحمد حفظي ، ويشارك في بطولته نيلي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي وعدد من المواهب الشابة .

كذلك يعود النجم آسر ياسين بفيلم جديد ” شماريخ” اخراج عمرو سلامة ، وأيضا يقدم الكاتب ابراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل معا فيلم سينمائي جرئ بعنوان” الملحد” ، بطولة أحمد حاتم وشيرين رضا ومحمود حميدة ونجلاء بدر وصابرين .

محمد نبيل : المخرج محمد العدل ” ماندو ” يحاول تجريب أفكار سينمائية جديدة دائما

قال الناقد الفني محمد نبيل أن هذه الأفلام السينمائي الجديدة فيها تنوعا ملحوظا وهو أمرا ايجابيا ، وذلك هو المطلوب ألا تكون جميع الأفلام المقدمة في السوق للجمهور بنفس القالب الدرامي والأفكار والموضوعات وكذلك نفس الممثلين والنجوم .

أردف قائلا أن المخرج محمد العدل ” ماندو ” يحاول تجريب أفكار سينمائية جديدة دائما في أفلامه مثل العمل مع تامر حسني بفيلم ” البدلة ” وكذلك تقديمه فيلم ” صاحب المقام” وحمل موضوعا مختلفا ، أيضا المخرج عمرو سلامة قدم نوعيات من الأفلام السينمائية المختلفة مثل ” الشيخ جاكسون” مع أحمد الفيشاوي و” زي انهارده” مع آسر ياسين سابقا ، أي أن كل مخرج فيهما لديه قالب سينمائي مختلف في أعماله التي يقدمها .

بينما فيلم ” فوي فوي ” لمحمد فراج ونيلي كريم ” فهو من تأليف واخراج عمر هلال وهو غير معروف لنا كمصريين حتى الآن ، لذلك لايمكن الحكم على تجربته ومشروعه السينمائي وفق” نبيل” ، وللأسف هو فيلم جيد لكن هناك أحداث به كانت متوقع أن تحدث في نهاية الفيلم مثل اكتشاف حبيبة البطل ” نيلي كريم” لحسن ” فراج” أنه ليس كفيفا وغيرها ، وذلك يكون مملا في الفيلم حينما نتخيل أن هناك لحظات ستحدث في الفيلم ولم يكن بنفس مستوى التوقعات قبل طرحه.

سمير الجمل :هذه الأفلام تحتاج لنوعية معينة من الجمهور

وأعرب السيناريست سمير الجمل عن كون نوعية هذه الأفلام فيها نوعا من التفكير وتقديم فن مختلف سواء اتفقنا أو اختلفنا مع صناعها من ناحية الفكرة والموضوع المقدم بهذه الأفلام .

ولفت الى أن هذه الأفلام تحتاج لنوعية معينة من الجمهور ، ولايمكن الحكم عليها بسهولة لكون حكم الجمهور يكون خاصا لكل فيلم منها ، لاسيما أن مؤلفيها ومخرجيها ليس محسوبين أنهم من الذين يقدمون تسلية فقط للمشاهدين بل يقدمون أفلاما سينمائية لجمهور معين غير مرتبط بموسم المدارس الذي يؤثر على الأقبال على نوعية أخرى من الأفلام السينمائية لكن الثلاثة أفلام المذكورة ليست من بينها .

أكد الجمل أن أفلام فوي فوي وشماريخ والملحد قد لاتححق ايرادات كبيرة بالسينمات ، لكن يكون عليها اقبالا لكون موضوعاتها مثيرة للجدل ، مضيفا آسر ياسين ممثل جيد وينتقي أدواره الفنية وأبراهيم عيسى مثير للقضايا الجريئة دائما في أفلامه ومحمد فراج ممثل موهوب ومن أفضل الممثلين حاليا ، لذلك ستكون هناك منافسة ساخنة بينهم هذه الفترة .

أشرف صقر : محمد فراج من حقه أن يقدم بطولة سينمائية بعد سنوات

وعلق المنتج الفني السينمائي أشرف صقر أن معظم الأشخاص لديهم اعتراض مسبقا على مايقدمه الكاتب ابراهيم عيسى سواء كانوا من عامة الشعب المصري أو المثقفين ، وذلك بسبب اثارته للجدل بموضوعات معينة دائما في السينما .

أستطرد قائلا أن محمد فراج من حقه أن يقدم بطولة سينمائية بعد سنوات من فيلم ” القشاش ” في فيلمه الجديد ” فوي فوي “وحقق به نجاحا كبيرا .

وكذلك آسر ياسين نجم موهوب وممثل جيد لكن الأمر يتوقف على الموضوع المقدم في فيلمه الجديد ” شماريخ ” ، لكن لدينا ثقة كبيرة في المخرج عمرو سلامة في تعاونه الفني معه في ” شماريخ ” وفق” صقر”.