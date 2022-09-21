آسر ياسين : أحضر عملا جديدا بعنوان «شماريخ» وسيكون مفاجأة كبيرة للجميع

قال النجم آسر ياسين إنه في الأصل ابتدأ التمثيل في المسرح ثم السينما وأول عمل درامي شارك فيه مسلسل ملح الأرض مع المخرج خيري بشارة، مشيرا إلى أنه أحضر عملا جديدا بعنوان «شماريخ» وسيكون مفاجأة كبيرة للجميع

وأضاف في حديثه بحفل مهرجان القاهرة للدراما ، أن النجوم العالميين الذين يقدمون سينما يتواجدون في الدراما ، لافتا أن أي فنان او نجم التقدير يشعره بحافز كبير جدا باقامة مهرجان للدراما .

وأردف قائلا إن مسلسل سويتس بالعربي الذي قدمه رمضان الماضي ، لم تكن المعالجة له موجودة منذ البداية ، لكن قام المنتج طارق الجنايني بمراجعة ذلك وفريق العمل كان رائعا ، وهو من المسلسلات الشهيرة عالميا وهو من المعجبين بالنسخة الأجنبية ، وشعر أن فيه تحد كبير أن يقدم عملا دراميا ممصرا بنفس الجودة وقريبة من النسخة الأجنبية كملابس وإخراج وديكور .

ولفت إلى أن فريق العمل كله اجتمع لتقديم مسلسلا ناجحا في ضغوط شديدة ، مضيفا أنه لايشعر أبدا أنه البطل الأوحد في المسلسل بل هو فريق عمل قوي ونقوم بمهمة محددة والنجاح متحقق لفريق العمل ككل حتى عامل الكلاكيت مهما في المسلسل وكل فرد بفريق العمل أيضا .

وكشف ياسين أنه يحضر لتقديم عمل جديد” شماريخ” الفترة القادمة ،وسيكون مفاجأة كبيرة للجميع .