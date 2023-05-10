«آر جي إيه» لإعادة التأمين توصي بتسهيل سداد الأقساط بسبب انخفاض الدخول بعد «كورونا»

قال أشرف العزوبى العضو المنتدب لشركة «آر جي إيه ري» الشرق الأوسط؛ إن نصيب المنطقة من فاتورة التعويضات التى سددتها الشركة عن الجائزة بلغت 25 مليون دولار.

وأضاف الغزالى خلال مشاركته فى المؤتمر العربى الأول للاكتواريين إن استطلاع الرأى الذى أجرته الشركة على 8000 عميل من 8 أسواق تتواجد فيها الشركة أظهر أن الجائحة ألقت بتأثيرات كبيرة على العملاء واحتياجاتهم التأمينية.

وأوضح الغزالى خلال الكلمة التى تتضمنها المؤتمر تحت عنوان “تطوير منتجات تأمينات الحياة وآثار ما بعد جائزة كورونا” أن أسواق التأمين بحاجة إلى متابعة دورية لتأثير الجائحة على فروع التأمين المختلفة والاحتياجات المستجدة للعملاء.

وأشار إلى أن الاستطلاع أوصى بضرورة استخدام الشركات لقنوات مرنة لسداد أقساط التأمين نتيجة انخفاض الدخول تأثرا بتداعيات الجائحة، فضلا عن الاعتماد على القنوات التكنولوجية فى التسويق والترويج التغطيات التأمينية المختلفة، خاصة المرتبطة بالقطاع الصحى.

ولفت العزوبى إلى أن نتيجة الاستطلاع شددت على أهمية مد الشركات لمظلة الحماية التأمينية ضد الأوبئة والفيروسات ضمن التغطيات التى تقدمها لعملاء لتأمينات الرعاية الصحية والحياة جنبا إلى جنب مع توفير تلك النوعية من الخدمات عن بعد.

وبدأ المؤتمر العربى للاكتواريين 2023 فاعليته أمس تحت عنوان العالم بعين اكتوارية، برعاية وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامة للرقابة على التأمين بتونس والاتحاد العام العربى للتأمين والاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بحضور نحو 750 مشاركا من مدراء وخبراء القطاعات المالية والتأمينية والتقاعدية؛ ستة محاور رئيسية، ويتحدث فى المؤتمر حوالى 60 خبيرا وتشمل الاكتواريون والقطاع الحكومى، الاكتواريون وقطاع التقاعد، الاكتواريون وأسواق المال، الاكتواريون والجهات التنظيمية، الاكتواريون وقطاع التأمين، والاكتواريون والتكنولوجيا.