«آر.إي.تي.بي.ديف» تتعاون مع «بهية» لنشر الوعي داخل محطات الخط الثالث للمترو

أطلقت شركة “آر إي تي بي ديف للنقل كايرو” الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الأخضر الثالث، وبالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي حملة توعوية بين الراكبات، داخل محطات الخط الثالث للمترو.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص شركة “آر إي تي بي ديف” على الشراكة المجتمعية والعمل الإنساني كجزء من أهداف الشركة لتقديم أفضل سبل الراحة والأمان لركاب الخط الأخضرالثالث.

ويعمل التعاون على توفير معلومات طبية وتثقيفية حول مرض سرطان الثدي، والأعراض المرتبطة به وأهمية الكشف المبكر بوجود متخصصين من مؤسسة بهية داخل المحطات، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر.

يأتي ذلك من ضمن استراتيجية الشركة لدعم المرأة وتمكينها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية الذي يمثل الدافع الرئيسي للتعاون مع المؤسسة لدعم المرأة.

من جانبها، قد صرحت دكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذى لمؤسسة بهية أن التوعية من أهم آليات بهية فى محاربة سرطان الثدى.

وتحرص بهية عن طريق فريق التوعية الوصول لكل سيدة فى مكانها فى كل شبر على أرض مصر، وهو ما يتسق مع هذا التعاون الذى يخدم أهداف بهية فى مجال التوعية، ويسمح للوصول لقطاع كبير من السيدات مرتادى الخط الثالث للمترو.

مؤكدة جيلان على أن بهية ترحب دوما بأى تعاون يخدم السيدات بشكل عام، ويخدم محارباتها بشكل خاص، وهو ما يحققه بالفعل هذا التعاون والذى بدوره يساعد أن تظل بهية دوما فى ظهر كل سيدة مصرية ولتقدم أفضل خدمة مميزة فى كل أرجاء البلاد.