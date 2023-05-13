«آرما» للصابون والمنظفات تستهدف فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات إلى 25% بحلول 2025

تشارك شركة “آرما للصابون والمنظفات” في الدورة الرابعة لمعرض “إيجي بيوتي إكسبو 2023 لمستحضرات التجميل والعطور “، المقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بمركز مصر للمعارض الدولية، صالة 2، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وقال المهندس محفوظ علي سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة إن المشاركة في المعرض تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الشركة لزيادة التصدير وفتح أسواق جديدة للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري واستقطاب العملة الأجنبية في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن الشركة تمتلك حاليًا أكبر حصة بالسوق المصرية، وتصدر حوالي 10% من إنتاجها ولكنها تستهدف زيادة نسبة التصدير لتصل لحوالي 25% بحلول عام 2025.

وتعد “آرما للصابون والمنظفات” من ضمن مجموعة شركات “ماس منجمينت”، تم إنشاؤها في مصر عام ١٩٩٢ لتصبح من رواد صناعة السلع الاستهلاكية في مصر ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال ٢٠٠٥ تم التوسع في مجال الصابون والمنظفات والعناية الشخصية، بالإضافة إلى إطلاق منتجات العناية المنزلية خلال 2009، كما تم تأسيس شركة “آرما للصناعات الكيماوية” عام ٢٠٢٠ لتوطين صناعة المواد الخام المتداخلة في صناعة المنظفات الصناعية وتقديمها كمنتجات وسيطة تدخل في صناعة المنظفات بكل أنواعها.