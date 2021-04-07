«آرشر للتأجير» بصدد الحصول على 100 مليون جنيه من بنكين محليين

تقترب شركة آرشر للتأجير التمويلى من اقتناص تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه من بنكين بالسوق المحلية يتم توجيهها لزيادة محفظة الشركة للعام الحالى، وسط الاقتراب من إتمام تعاقدات قيمتها 30 مليون جنيه بالربع الثانى من العام الحالى.

كشف محمد نادر العضو المنتدب لشركة آرشر للتأجير التمويلى إن الشركة فى المراحل النهائية من مفاوضات الحصول على تمويلات قيمتها 100 مليون جنيه، من بنكين، مفضلا عدم الإفصاح عن اسمهما.

وأشار نادر إلى أن آرشر تتعامل حاليا مع بنوك مصر إيران، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، لافتا إلى أن البنوك التى سيتم الحصول على التمويلات منها، تتعامل معها آرشر لأول مرة.

%80 نموا بحجم أعمال الربع الأول بدعم من تراجع الفائدة وتحسن النشاط الاقتصادى

وقال نادر فى تصريحات لـ«المال» إن الشركة تتوقع إتمام تعاقدات قيمتها 30 مليون جنيه بالربع الثانى من العام الحالي، لعملاء فى 8 قطاعات، من بينها شركات صناعية، و شركات تجارة، وموزعين.

وحول أداء الشركة بالربع الأول من 2021، قال نادر إنها حققت قفزة بواقع %80فى حجم التمويلات الممنوحة لتصل إلى 15 مليون جنيه، لـ 8 شركات، فى قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، و الخدمات.

وأرجع نادر النمو فى حجم التمويلات الممنوحة إلى الخفض الكبير فى سعر الفائدة الذى أجراه البنك المركزي، بجانب عودة النشاط الاقتصادى مجددا.

كان البنك المركزى قرر خفضا إجماليا لأسعار الفائدة بواقع %4 العام الماضي، لتستقر حاليا عند %8.25 للإيداع، و %9.25 للإقراض.

وواجهت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية العام الماضى أوضاعا صعبة مع ظهور فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من إجراءات فرضتها الحكومة، للسيطرة على حالات الإصابة، ومنع تفشى العدوى.

وحول نشاط الاستشارات المالية أوضح نادر أن آرشر للاستشارات المالية قامت بإجراء تقييمات لعدد من الشركات خلال فترة الربع الأول، بجانب دراسات جدوى لمشروعات فى قطاعات السياحة، والخدمات المالية غير المصرفية.

يُشار إلى أن «آرشر للاستشارات المالية»، كانت قد استحوذت على «جراند انفستمنت» للتأجير التمويلى، فى أبريل 2017، فى صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه ثم قامت بتغيير اسمها إلى آرشر للتأجير التمويلى.

ويبلغ رأسمال آرشر للتأجير 20 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين 3 أفراد، هم محمد نادر، وأحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، وإحدى شركات الاستشارات المالية، وإسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، والذى يتولى رئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى إحدى شركات الاستشارات المالية.