بنـــوك

«آرشر للتأجير» بصدد الحصول على 100 مليون جنيه من بنكين محليين

تستهدف تعاقدات بـ 30 مليون جنيه فى الربع الثانى
منى عبدالباري 7:04 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21 7:04 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تقترب شركة آرشر للتأجير التمويلى من اقتناص تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه من بنكين بالسوق المحلية يتم توجيهها لزيادة محفظة الشركة للعام الحالى، وسط الاقتراب من إتمام تعاقدات قيمتها 30 مليون جنيه بالربع الثانى من العام الحالى.

كشف محمد نادر العضو المنتدب لشركة آرشر للتأجير التمويلى إن الشركة فى المراحل النهائية من مفاوضات الحصول على تمويلات قيمتها 100 مليون جنيه، من بنكين، مفضلا عدم الإفصاح عن اسمهما.

وأشار نادر إلى أن آرشر تتعامل حاليا مع بنوك مصر إيران، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، لافتا إلى أن البنوك التى سيتم الحصول على التمويلات منها، تتعامل معها آرشر لأول مرة.

اقرأ أيضا  «25.3 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة».. الحكومة تعلن الأداء المالي للنصف الأول لـ2020-2021

%80 نموا بحجم أعمال الربع الأول بدعم من تراجع الفائدة وتحسن النشاط الاقتصادى

وقال نادر فى تصريحات لـ«المال» إن الشركة تتوقع إتمام تعاقدات قيمتها 30 مليون جنيه بالربع الثانى من العام الحالي، لعملاء فى 8 قطاعات، من بينها شركات صناعية، و شركات تجارة، وموزعين.  

وحول أداء الشركة بالربع الأول من 2021، قال نادر إنها حققت قفزة بواقع %80فى حجم التمويلات الممنوحة لتصل إلى 15 مليون جنيه، لـ 8 شركات، فى قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، و الخدمات.

وأرجع نادر النمو فى حجم التمويلات الممنوحة  إلى الخفض الكبير فى سعر الفائدة الذى أجراه البنك المركزي، بجانب عودة النشاط الاقتصادى مجددا.

اقرأ أيضا  «المركزي» يمد آجال وديعتين «سعودية وكويتية» لمدة عام

كان البنك المركزى قرر خفضا إجماليا لأسعار الفائدة بواقع %4 العام الماضي، لتستقر حاليا عند %8.25 للإيداع، و %9.25 للإقراض.

وواجهت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية العام الماضى أوضاعا صعبة مع ظهور فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من إجراءات فرضتها الحكومة، للسيطرة على حالات الإصابة، ومنع تفشى العدوى.

وحول نشاط الاستشارات المالية أوضح نادر أن آرشر للاستشارات المالية قامت بإجراء تقييمات لعدد من الشركات خلال فترة الربع الأول، بجانب دراسات جدوى لمشروعات فى قطاعات السياحة، والخدمات المالية غير المصرفية.

يُشار إلى أن «آرشر للاستشارات المالية»، كانت قد استحوذت على «جراند انفستمنت» للتأجير التمويلى، فى أبريل 2017، فى صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه ثم قامت بتغيير اسمها إلى آرشر للتأجير التمويلى.

اقرأ أيضا  بنك «HSBC» يوقع اتفاقية مع «ريفي» بـ150 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر

ويبلغ رأسمال آرشر للتأجير 20 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين 3 أفراد، هم محمد نادر، وأحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، وإحدى شركات الاستشارات المالية، وإسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، والذى يتولى رئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى إحدى شركات الاستشارات المالية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

مجلس الوزراء السعودي يوافق لبنك مصر على فتح فرع له بالمملكة

الحسينى حسن 11:21 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

استقرار سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم 6-4-2021

منى صلاح 8:24 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

تباين أسعار العملات مقابل الجنيه في نهاية تداولات اليوم

‫محمود الصباغ‬‎ 7:31 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

تباين سعر اليورو الأوروبي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 7:08 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

بمشاركة 200 طالبة.. بنك مصر ينظم فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

‫محمود الصباغ‬‎ 7:02 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

سعر الدينار الكويتي يرتفع بنهاية تداولات اليوم مقابل الجنيه

فاطمه امام 6:52 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21