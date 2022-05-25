«آرشر للتأجير التمويلى» تتفاوض لاقتراض 90 مليون جنيه من بنوك محلية

قال محمد نادر، العضو المنتدب بشركة “آرشر للتأجير التمويلي”، إن الشركة تتفاوض مع 6 بنوك محلية لاقتراض 90 مليون جنيه خلال الوقت الحالى.

وأوضح أن قائمة البنوك تضم “القاهرة” و”مصر” و”المصرف المتحد”، و”ميد بنك”، و”فيصل الإسلامى مصر”، و”قطر الوطني”.

وأضاف نادر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن هذه الحصيلة ستوجه لدعم محفظة الشركة، موضحًا أن “آرشر” تستهدف منح تمويلات خلال العام الجارى بنشاط التأجير التمويلى تصل إلى 160 مليون جنيه مقارنة مع 70 مليونا تم منحها بالفعل خلال العام الماضى 2021.

ولفت إلى أن القطاع الصناعى يهيمن على الجزء الأكبر من محفظة الشركة، ثم التجارى والطبي، من خلال توفير الآلات والمعدات لبعض المراكز الطبية المتخصصة.

وكانت “المال” قد نشرت سابقًا أن شركة “آرشر للتأجير التمويلي” تعتزم إجراء زيادة رأسمال قيمتها 9 ملايين جنيه بنهاية العام الحالي، ليصل رأسمالها إلى 30 مليونا، على أن يتم تنفيذها من خلال المساهمين الحاليين فى الشركة كل حسب نسبته.

ويبلغ رأس المال الحالى لـ”آرتشر للتأجير التمويلي” 21 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة حاليًّا بواقع %30 لرئيس مجلس الإدارة إسماعيل حسن، و%10 للمساهم أحمد بهاء الدين العضو المنتدب لشركة أم بى للهندسة والمقاولات، و%60 لـنادر.

يشار إلى أن «آرشر للتأجير التمويلى» كانت قد انطلقت فى 2017، عقب صفقة استحواذ ناجحة على «جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى»، تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه حينها، والتى تم تغيير اسمها فيما بعد للأسم الحالي، بجانب تنفيذ عدة زيادات لرأس المال.

وبشكل عام قال إن الظروف الحالية الخاصة برفع معدلات الفائدة والتضخم المتزايد من المفترض أن تحدث تأثيرات سلبية على النشاط خلال الفترات المقبلة.

وفيما يتعلق بنشاط الاستشارات المالية، قال محمد نادر إن الذراع المختصة أجرت مجموعة من دراسات الجدوى منذ بداية العام بواقع 6 دراسات.

ولفت إلى أنه من بينها كانت دراسة لصالح مستثمرين عرب لديهم رغبة بإنشاء مصنع للخضروات المجمدة فى مصر، وآخر لمستثمرين هنود وإماراتيين.