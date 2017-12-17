آرشر تدير صفقتى استحواذ على شركتى أغذية ومطاعم

شريف عمر تتولى شركة آرشر للاستشارات المالية مهام المستشار المالى لشركتين محليتين تعملان فى مجال الصناعات الغذائية والمطاعم من نوعية الشركات متوسطة الحجم، والتى تتيح تدبير تمويلات إضافية بجانب دخول مساهمين جدد. قال محمد نادر، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة آرشر للاستشارات المالية، إن الكيان أنهى إ

شريف عمر

تتولى شركة آرشر للاستشارات المالية مهام المستشار المالى لشركتين محليتين تعملان فى مجال الصناعات الغذائية والمطاعم من نوعية الشركات متوسطة الحجم، والتى تتيح تدبير تمويلات إضافية بجانب دخول مساهمين جدد.

قال محمد نادر، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة آرشر للاستشارات المالية، إن الكيان أنهى إعداد دراسات جدوى لتقييم إحدى الشركات المحلية العاملة فى مجال صناعة مكسبات الطعم والرائحة من نوعية الكيانات متوسطة الحجم، بهدف تأهليها بعد تقدم أحد المستثمرين الخارجيين بمشروع للاستحواذ على حصة أغلبية من الشركة، رافضاً الكشف عن اسمها أو توقيت الانتهاء من الصفقة وقيمتها المتوقعة.

وأكد نادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن آرشر انتهت من إعداد دراسات جدوى لإحدى الشركات المصرية تملك 5 فروع من الكافيهات الشهيرة والمطاعم بهدف تنفيذ خطة توسعية فى السوق المحلية تضمن إطلاق فروع جديدة بجانب دخول مساهمين جدد فى هيكل الملكية.

ولفت إلى أن شركة المطاعم السابقة نجحت فى الفترة السابقة فى الحصول على قرض بقيمة مليونى جنيه من أحد البنوك الخاصة ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة، فيما تسعى بعض الشركات التى تتعامل مع ارشر لتدبير تمويلات بنحو 10 ملايين جنيه ضمن المبادرة.

وفى مارس الماضى، قرر البنك المركزى تعديل الحد الأقصى لمبادرته للعميل الواحد للاستفادة من المبادرة ليصبح 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليونًا، وذلك عن طريق بنك واحد، كما ستتم إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه على شرائح من خلال البنوك بسعر عائد %12 لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشاّت المتوسطة التى تعمل فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة فقط مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة فى مجال التصدير أو إحلال الواردات، وهو ما استفادت منه المتحدة المعدنية.

وتشهد شريحة الشركات متوسطة وصغيرة الحجم اهتماماً استثمارياً متزايداً من جانب شركات الإستشارات المالية فى ظل اهتمام صناديق الاستثمار المباشر، وأصحاب رؤوس الأموال فى الاستثمار بتلك النوعية من الكيانات نظراً لارتفاع معدلات العائد الاستثمارى.

وعن باقى نشاطات الاستشارات المالية، أشار نادر لانتهاء دراسات الجدوى والفحص النافى من جانب شركة FAW الصينية العاملة فى مجال السيارات للاستحواذ على مصنع الجيوشى موتورز، واستغلال مصنع الأخيرة لبدء نشاط تجميع وتصنيع السيارات فى السوق المحلية.

وأضاف أنه تم إنهاء جميع التفاصيل يعد زيارة وفود عديدة من فاو للمصنع، وستتم مخاطبة الشركات العالمية المختصة لتوريد خطوط الإنتاج والتجميع فى الفترة المقبلة.

ووقعت شركة «جيوشى موتورز»، خلال يونيو المنقضى، اتفاقية تعاون مع شركة فاو أكبر مجموعة مملوكة للحكومة الصينية، لتصبح بذلك جيوشى موتورز الوكيل الحصرى لهذه العلامة الصينية العالمية فى مصر.

فى سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة آرشر للاستشارات المالية، إنهاء دراسات الجدوى المرتبطة بإنشاء مصنع للأدوية فى الممكلة السعودية، باستثمارات مشتركة ما بين كيان مصرى تعمل فى مجال الأدوية ومستثمرين سعوديين، لافتاً الى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقارب 80 مليون دولار.

وتابع: تتم المفاضلة بين إنشاء المصنع المنتظر فى منطقة أبها او مدينة عبدالله الصناعية بغرب المملكة، فيما ستتم مخاطبة هيئة التنمية السعودية لتدبير التمويلات اللازمة للمشروع.

وتأسست شركة «أرشر للاستشارات المالية» مطلع عام 2006، ويبلغ رأسمالها 250 ألف جنيه، وتعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية، وتمويل الشركات، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، وينقسم هيكل ملكيتها بين %90 لمحمد نادر، و%10 لمستثمرين آخرين، واتجهت فى أبريل الماضى، على جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى، فى صفقة قيمتها تجاوزت 6 ملايين جنيه، وإجراء إعادة هيكلة إدارية للشركة، بشكل جزئى، وتغيير الاسم إلى آرشر للتأجير التمويلى.