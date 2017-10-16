آرتى جلوبال تدرس إنشاء معمل لاحتضان أفكار رواد الأعمال

❏ رعاية مؤتمر عن المدن الذكية 23 أكتوبر.. وتحديث بلدية الشارقة بـ50 مليون دولار ❏ تطوير تطبيقات للمرور فى مدينة أزميل التركية.. ونقل مكتب الشركة إلى التجمع الخامس ❏ طرح أسلوب الشراكة مع القطاع الحكومى الأنسبمحمود جمالتدرس شركة آرتى جلوبال للحلول، إنشاء معمل لاحتضان أفكار رواد الأعمال الموجهة للش

❏ رعاية مؤتمر عن المدن الذكية 23 أكتوبر.. وتحديث بلدية الشارقة بـ50 مليون دولار

❏ تطوير تطبيقات للمرور فى مدينة أزميل التركية.. ونقل مكتب الشركة إلى التجمع الخامس

❏ طرح أسلوب الشراكة مع القطاع الحكومى الأنسب

محمود جمال

تدرس شركة آرتى جلوبال للحلول، إنشاء معمل لاحتضان أفكار رواد الأعمال الموجهة للشركات قبل نهاية العام الحالى.

وقال إسلام يوسف، المدير التقنى بالشركة، إنها تفاضل حاليا بين منطقتى المعادى، والتجمع الخامس، لتنفيذ المشروع والذى يستهدف تقديم خدمات الدعم الفنى والإدارى للمطورين، لمساعدتهم على بلورة الأفكار وتصميم نماذج استرشادية وتمويلها ماديا.

وأوضح يوسف فى تصريح لـ«المال» أنه من المرجح اختيار 40 مجموعة، ثم تصفيها إلى 5 لديهم أفكار قابلة للتطبيق، ولا يشترط عدد معين لأعضائها، كما يمكن عقد شراكات مع صناديق استثمار فى هذا الصدد.

وأكد أن آرتى جلوبال تعمل فى مصر منذ 2012، واستحوذت شركة EOH الجنوب إفريقية، بالاستحواذ على أسهمها منذ شهرين تقريبا، ويندرج تحت مظلتها 100 شركة فى مجالات مختلفة.

وألمح إلى أن EOH تستهدف التوسع من خلال آرتى جلوبال فى طرح حزمة حلول متكاملة، لأعمال ميكنة الحكومة، والأرشفة الإلكترونية بالسوق المصرية، كاشفا عن رعاية الأخيرة لمؤتمر عن المدن الذكية، خلال يومى 23 و 24 أكتوبر الجارى، لا سيما مع اتجاه الحكومة لطرح مشروعات العاصمة الإدارية، والمدن الجديدة.

وأضاف أن آرتى جلوبال، لديها مكاتب فى أسواق أخرى، منها السعودية، والإمارات (دبى)، والهند، وتسعى EOH إلى إسناد أعمال حلول لها فى منطقة الشرق الاوسط ، كما استحوذت الأخيرة على شركة مصرية أخرى تسمى ASSET، وتعمل فى تطوير الحلول البنكية، وقطاع الاتصالات والأرشفة الإلكترونية.

ولفت إلى أن «EOH» بدأت مؤخرًا تنفيذ مشروع تحديث دوائر البلدية إلكترونيًا، التابعة لحكومة الشارقة بالإمارات، وتستهدف ميكنة إجراءات التراخيص، وتنظيم العلاقات مع المواطنين، وتصل مدته إلى 3 أعوام، باستثمارات بين 40 و50 مليون دولار.

واستطرد: «نمتلك حلولًا لإدارة المرور، باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، بهدف توفير الوقت، ونفذت EOH مشروعًا فى مدينة أزميل التركية سابقا، ولدى المجموعة صناعات تتعلق بتطبيقات، ومعدات الطاقة المتجددة، والعدادات الذكية».

وكشف عن اعتزام الشركة نقل مكتبها من حى المعادى، إلى منطقة التجمع الخامس، خلال شهرين، وتبحث آرتى جلوبال حاليا مع ممثلى EOH زيادة حجم الاستثمارات المرصود،ة للسوق المصرية، وجار تحديد قيمتها بناء على تطورات الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وذكر أن مكتب الشركة بمصر يضم 90 موظفًا، وتخطط لزيادتهم إلى 150 موظفًا، بداية 2018، لتحويل السوق المحلية إلى نقطة محورية، تخدم أسواق المنطقة، لا سيما بعد تعويم الجنيه، وانخفاض تكلفة تقديم الخدمة، مقارنة بالأسواق الأخرى المجاورة مع توافر الكفاءات البشرية المدربة.

وألمح إلى نية الشركة إجراء محادثات مكثفة مع جهات الدولة، على رأسها وزارة الاتصالات، وطرح أساليب جديدة للتعاون المشترك فى تنفيذ المشروعات الكبرى، منها الشراكة بين القطاعين؛ العام والخاص، أو تأجيل تحصيل المستحقات المالية بناء على الملاءة المالية للحكومة، واحتياجاتها التكنولوجية، ومن الممكن تنظيم زيارة لممثلى EOH للقاهرة.

وتابع: «نسعى للمشاركة فى تنفيذ مشروع السحابة الحكومية، الذى يأتى ضمن برنامج 2030، والاستثمار بمشروعات البحث والتطوير R&D».

وتوقع أن تجنى الشركات عوائد برنامج الإصلاحات الاقتصادية خلال 3 إلى 5 أعوام على أقصى تقدير، معتبرًا أن قرار تعويم الجنيه تأخر، وأدى إلى مشكلات اجتماعية، منها اختفاء طبقات من المجتمع.

ورأى أن الحكومة بحاجة إلى تطوير الكفاءات، من خلال وجود نظام إلكترونى مركزى، لافتًا إلى أن الفرص الاستثمارية تكمن فى قطاعات الحكومة، والاتصالات، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن الشركة لديها أنظمة ساب، للصغيرة والمتوسطة، تعرف باسم «business by design»، تأجيرها بمقابل بين 40 و50 ألف دولار، ويقلل تكاليف الاستعانة بشركات استشارات عالمية، فى وضع خططها المستقبلية .

وبين أن العام المالى للشركة يبدأ فى أغسطس وينتهى يوليو من كل عام، وتعد آرتى جلوبال مؤشرات الفترة المقبلة، إذ يسعى مكتب مصر إلى تحقيق نموًا فى حجم أعماله، تتراوح نسبته بين 100 و%150 .

يذكر أن EOH أدرجت فى بورصة جنوب إفريقيا فى 1998، وتتعامل مع أكثر من 5 آلاف عميل، فى 5 مجالات أساسية، خدمات التكنولوجيا، وبرامج السوفت وير، والبنية التحتية، وحلول الصناعة، وخدمات التعهيد، ولديها تعاقدات فى 50 دولة إفريقية وعالمية، وحققت نموا فى إيراداتها خلال العام الماضى بنسبة بلغت %29.