«آرتشر» للتأجير التمويلي توشك على اقتناص تمويلات بقيمة 35 مليون جنيه من بنكين محليين

الربع الأول من العام الحالي

كشف دكتور محمد نادر العضو المنتدب لشركة آرتشر للتأجير التمويلي إن الشركة على وشك اقتناص تمويلات قيمتها 35 مليون جنيه من بنكين محليين خلال الربع الأول من العام الحالي.

الربع الأول من العام الحالي

ولفت إلى أن ذلك يأتي مع خطة شركته لمضاعفة محفظة تمويلاتها في 2022 إلى 200 مليون جنيه، بجانب العمل على تصميم برامج تمويلية جديدة لقطاع اللوجستيات، فى ظل الطلب القوى على القطاع.



وكشف “نادر” أن آرتشر للتأجير التمويلى حصلت على تمويلات بواقع 40 مليون جنيه من بنك مصر إيران، و50 مليونا من بنك مصر، و15 مليونا من بنك فيصل الإسلامى كدفعة من تمويلات إجمالية قيمتها 40 مليونا العام الماضي.

وحول حركة الشركة فى الربع الأول من 2022، قال “نادر” إن الشركة تنفذ حاليا 4 تعاقدات أحدها معدات مكتبة، والثلاثة الأخرى سيارات ما بين سيارات نقل، ونقل أفراد.

يُشار إلى أن “آرتشر للتأجير التمويلي” انطلقت في 2017، عقب صفقة استحواذ ناجحة على “جراند إنفستمنت للتأجير التمويلي”، تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، والتي تم تغيير اسمها فيما بعد للاسم الحالي، بجانب تنفيذ عدة زيادات لرأس المال.



