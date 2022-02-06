بورصة وشركات

«آرتشر» للتأجير التمويلي توشك على اقتناص تمويلات بقيمة 35 مليون جنيه من بنكين محليين

الربع الأول من العام الحالي
منى عبدالباري 8:10 م, الأحد, 6 فبراير 22 8:10 م, الأحد, 6 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف دكتور محمد نادر العضو المنتدب لشركة آرتشر للتأجير التمويلي إن الشركة على وشك اقتناص تمويلات قيمتها 35 مليون جنيه من بنكين محليين خلال الربع الأول من العام الحالي.

الربع الأول من العام الحالي

ولفت إلى أن ذلك يأتي مع خطة شركته لمضاعفة محفظة تمويلاتها في 2022 إلى 200 مليون جنيه، بجانب العمل على تصميم برامج تمويلية جديدة لقطاع اللوجستيات، فى ظل الطلب القوى على القطاع.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-2-2022


وكشف “نادر” أن آرتشر للتأجير التمويلى حصلت على تمويلات بواقع 40 مليون جنيه من بنك مصر إيران، و50 مليونا من بنك مصر، و15 مليونا من بنك  فيصل الإسلامى كدفعة من تمويلات إجمالية قيمتها 40 مليونا العام الماضي.

وحول حركة الشركة فى الربع الأول من 2022، قال “نادر” إن الشركة تنفذ حاليا 4 تعاقدات أحدها معدات مكتبة، والثلاثة الأخرى سيارات ما بين سيارات نقل، ونقل أفراد.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تتشبث بالحركة الصاعدة وسط توقعات بالتحرك نحو 11875 نقطة

يُشار إلى أن “آرتشر للتأجير التمويلي” انطلقت في 2017، عقب صفقة استحواذ ناجحة على “جراند إنفستمنت للتأجير التمويلي”، تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، والتي تم تغيير اسمها فيما بعد للاسم الحالي، بجانب تنفيذ عدة زيادات لرأس المال.


الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

أسهم تكبدت أعلى خسائر بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

منى عبدالباري 7:31 م, الأحد, 6 فبراير 22

البورصة تواصل الصعود و«EGX30» يستهدف 11800 نقطة

جهاد سالم 7:16 م, الأحد, 6 فبراير 22

أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

منى عبدالباري 7:04 م, الأحد, 6 فبراير 22

«كونكريت بلس» تضيف أعمالا بقيمة 3.6 مليار جنيه

المال - خاص 7:00 م, الأحد, 6 فبراير 22

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 6-2-2022

منى عبدالباري 6:45 م, الأحد, 6 فبراير 22

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 6-2-2022

رجب عزالدين 4:16 م, الأحد, 6 فبراير 22