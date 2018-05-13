آرب ديرى: انتهاء عملية توفيق الأوضاع بزيادة نسبة التداول الحر

رجب عزالدينقالت شركة "آرب ديرى" لمنتجات الألبان، إنها انتهت من عملية توفيق أوضاعها مع قواعد البورصة الجديدة، الخميس الماضى.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن بعض المساهمين باعوا نسبة 2.2% من أسهم الشركة إلى عدد من المستثمرين الخميس الماضى.وتابعت الشركة: "بذلك تصبح نسبة الأ

رجب عزالدين

قالت شركة “آرب ديرى” لمنتجات الألبان، إنها انتهت من عملية توفيق أوضاعها مع قواعد البورصة الجديدة، الخميس الماضى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن بعض المساهمين باعوا نسبة 2.2% من أسهم الشركة إلى عدد من المستثمرين الخميس الماضى.

وتابعت الشركة: “بذلك تصبح نسبة الأسهم حرة التداول تتجاوز 5% وبعدد من من المساهمين لا يقل عن 300 مساهم”.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، الخميس الماضى، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 1.3 مليون سهم من شركة العربية لمنتجات الألبان “آراب ديرى”، بقيمة 12.3 مليون جنيه تقريبًا.

تأسست الشركة عام 1985، وتعمل فى مجال إنتاج وتعبئة جميع منتجات الألبان وكافة أنواع الجبن واللبن البودرة المجفف المستورد وإنتاج العصائر بكافة أنواعها وإنتاج وتعبئة السلع الغذائية.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعاً على 60 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد، وتستحوذ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على نسبة (64.73%) منها.

وسجلت الشركة خسائر بلغت 29.32 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون جنيه في 2016.