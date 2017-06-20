آراب للتنمية: سحب مشروع الهيئة الهندسية يكبدنا 600 ألف جنيه

قالت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري إنها ستتكبد خسائر مالية بقيمة 600 ألف جنيه نتيجة سحب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع الكيان الخاص بخمس عمارات وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة أمس الإثنين إنها تجرى مفاوضات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستعادة المشروع الذى تم سحبها منها.

وأضافت فى بيان: “تأثرت أعمالنا بسحب المشروع ونجرى الآن مفاوضات مع الهيئة الهندسية لاستعادة ما يمكن استعادته من تلك الأعمال من خلال تعاقدها مع جمعية جديدة وهي الجمعية التعاونية للإعمار ليدس”.

وسحبت الهيئة الهندسية المشروع من الشركة بعدما قامت بإنهاء أعمال الجمعيات التعاونية ومنهم الجمعية التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية.

وتعاقدت الشركة فى يناير الماضى مع الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصة لبناء 5 عمارات، بقيمة 31 مليون جنيه.