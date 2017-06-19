آراب للتنمية تفاوض الهيئة الهندسية لاستعادة مشروع تم سحبه

رجب عزالدينقالت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري إنها تجرى مفاوضات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستعادة مشروع قامت بسحبه منها مؤخرا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "قامت الهيئة الهندسية بسحب مشروع مكون من 5 عمارات سكنية من شركتنا بعدما قامت بإنهاء أعمال الجمعيات التعاونية ومنه



رجب عزالدين

قالت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري إنها تجرى مفاوضات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستعادة مشروع قامت بسحبه منها مؤخرا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “قامت الهيئة الهندسية بسحب مشروع مكون من 5 عمارات سكنية من شركتنا بعدما قامت بإنهاء أعمال الجمعيات التعاونية ومنهم الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية”.

وتعاقدت الشركة فى يناير الماضى مع الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصة لبناء 5 عمارات، بقيمة 31 مليون جنيه.

وتابع البيان “تأثرت أعمالنا بسحب المشروع ونجرى الآن مفاوضات مع الهيئة الهندسية لاستعادة ما يمكن استعادته من تلك الأعمال من خلال تعاقدها مع جمعية جديدة وهي الجمعية التعاونية للاعمار ليدس”.