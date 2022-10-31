آراب للتنمية تتصدر تداولات بورصة النيل أكتوبر الماضي

تصدر سهم آراب للتنمية والاستثمار العقاري أسهم بورصة النيل من حيث قيمة التداول أكتوبر الماضي بنسبة 23.6% من التعاملات بقيمة 39.7 مليون جنيه.

وقادت هذه التعاملات السهم للصعود بنسبة 56.44% ليغلق عند مستويات 1.627 جنيه، وفقا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

وجاء في المرتبة الثانية سهم المشروعات الصناعية والهندسية بتعاملات 28.8 مليون جنيه، بنسبة 17.1% من التعاملات، ثم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنسبة 12.8% بتعاملات 21.48 مليون جنيه.

ورابعا جاء سهم بي أي جي للتجارة والاستثمار بحصة 12.7% من التعاملات بقيمة 21.3 مليون جنيه، ثم الأولى للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 10.2% من التداولات بقيمة 17.17 مليون جنيه.