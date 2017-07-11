آراب فاينانس سمسارا لعرض الاستحواذ على المصرية للدواجن

رجب عزالدين:اختارت شركة نعد للاستثمارات والتنمية شركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية للقيام بدور سمسار عرض الشراء الإجبارى المقدم للاستحواذ حتى عدد 29.3 مليون سهم تمثل نسبة 62% من أسهم رأس مال شركة المصرية للدواجن – أجيبكو.ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء الإجبا

رجب عزالدين:

اختارت شركة نعد للاستثمارات والتنمية شركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية للقيام بدور سمسار عرض الشراء الإجبارى المقدم للاستحواذ حتى عدد 29.3 مليون سهم تمثل نسبة 62% من أسهم رأس مال شركة المصرية للدواجن – أجيبكو.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة نعد للاستثمارات والتنمية بسعر 2.57 جنيه مصرى للسهم الواحد، وفقا لنشرة العرض المنشورة على شاشة التداول اليوم الثلاثاء.

وتمتلك شركة نعد للاستثمارات حصة 37.9% من شركة المصرية للدواجن بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال عدد من المساهمين أبرزهم نواف بن عبد الله بن ابرايهم بن دايل، وشركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية، شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية.

ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة المصرية للدواجن 1.25 مليار جنيه، بينما يبلغ رأسمال المصدر 125 مليون جنيه والمدفوع 31.250 مليون جنيه موزعا على 1.25 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.