آراب فاينانس تعتزم إضافة تعاملات GDR وتطوير المحتوى الإعلامى

مصطفى طلعتتستهدف الإدارة الجديدة لشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، زيادة حجم الأعمال، عبر إضافة المتعاملين الأفراد إلى قاعدة العملاء، بجانب إدخال آلية التعامل على شهادات الإيداع الدولية «GDR»، وتوسيع عمليات التداول الإلكترونى.وأعلنت «أراب فاينانس» فى بيان صحفى أم

مصطفى طلعت

تستهدف الإدارة الجديدة لشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، زيادة حجم الأعمال، عبر إضافة المتعاملين الأفراد إلى قاعدة العملاء، بجانب إدخال آلية التعامل على شهادات الإيداع الدولية «GDR»، وتوسيع عمليات التداول الإلكترونى.

وأعلنت «أراب فاينانس» فى بيان صحفى أمس، استحواذ مجموعة مستثمرين على كامل أسهمها، بقيادة محمد رضوان، عضومجلس الإدارة السابق بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وعمر رضوان رئيس إدارة الأصول بإتش سى للأوراق المالية والاستثمار سابقاً.

وقال محمد رضوان إنه سيتولى رئاسة مجلس الإدارة التنفيذية لأراب فاينانس، وسيتوزع هيكل الملكية الجديد ما بين حصة حاكمة لشخصه، مع عمر رضوان، بجانب حصص أخرى لمجموعة أفراد من خارج سوق المال، رافضًا الإفصاح عن المزيد حول قيمة الصفقة.

وكشفت شاشات تداول البورصة، منذ أيام، عن تنفيذ عمليتين على أسهم الشركة بسوق خارج المقصورة، بلغت قيمتهما نحو20 مليون جنيه، علماً بأن آخر تقييم للشركة بلغ 23 مليونًا منذ نحوعامين، وفقًا لإفصاح أرسلته أوراسكوم للاتصالات – المالك السابق- إلى البورصة.

وقالت مصادر لـ«المال» إن قيمة الصفقة كانت أقل من 20 مليون جنيه، لتضمُّن هذا الرقم عمليات نقل ملكية لا تتعلق بصفقة الاستحواذ.

وأشار رضوان، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن شركة «أرقام كابيتال» لتداول الاوراق المالية، تولت مهام تنفيذ صفقة الشراء بالبورصة.

وأوضح أن اهتمام التحالف بالشركة ارتبط بالعلامة التجارية لأراب فاينانس فى سوق المال، سواء فى مجال التداول الإلكترونى، أوكموقع إخبارى متخصص فى الأخبار المالية والاقتصادية، علاوة على امتلاكها جميع الأنشطة المتخصصة بالتداول، ومنها التداول اللحظى على الإنترنت والهاتف المحمول، والشراء الهامشى والشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0.

وأكد أن التحالف الجديد لديه خطة طموح لاستقطاب أكبر شريحة من العملاء، وعلى رأسهم الأفراد، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإعلام.

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة ستتجه لتحديث الموقع الإلكترونى والتطبيقات المختلفة وتقديم أفكار وخدمات جديدة تتم صناعتها عبر صحافة الفيديوو «المالتى ميديا» التى تتيح المعلومة بطريقة بسيطة وسريعة للمستثمرين الأفراد الذين يستحوذون على نحو%60 من السوق فى مصر.

ولفت رضوان إلى أن المستثمرين الجدد لديهم خطة لضخ سيولة جديدة لزيادة رأسمال الشركة على عدة مراحل لتمويل عمليات الشراء الهامشى، بالتوازى مع استهداف الحصول على قروض بنكية لإعادة هيكلة جميع الأنشطة وتطوير العنصر البشرى والبنية التكنولوجية، وإضافة رخصة التعامل على الأوراق الخارجية وشهادات الإيداع «GDR».