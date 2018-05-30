آراب ديرى تتقدم للرقابة المالية بملف زيادة رأسمالها

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة العربية لمنتجات الألبان " آراب ديرى " – باندا أودعتها اليوم الأربعاء نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارٍ دراسته وفحصه.ووافق قرار مجلس إدارة الشركة فى 22 مايو على زيادة رأس المال المصدر من 60 مليون جنيه إلى 160 مليونا بزيادة قدره



رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديرى ” – باندا أودعتها اليوم الأربعاء نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارٍ دراسته وفحصه.

ووافق قرار مجلس إدارة الشركة فى 22 مايو على زيادة رأس المال المصدر من 60 مليون جنيه إلى 160 مليونا بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على عدد 100 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة جنيه واحد ممولة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقدا في أسهم الزيادة و/ أو الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 60 مليون جنيه، موزعا على 60 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.