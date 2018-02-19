آراب تدخل فى شراكة على قطعة أرض ببنها

رجب عز الدين: وافق مجلس إدارة شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى بجلسته المنعقدة أمس، على عقد مشاركة قطعة أرض بمدينة بنها الجديدة بالقليوبية. وقالت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين - إنها وافقت على قرار عقد مشاركة، مع ورثة المرحوم حسن مرسى حسن رزق، بقطعة أرض رقم 156 بندر بنها بنظام

رجب عز الدين:

وافق مجلس إدارة شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى بجلسته المنعقدة أمس، على عقد مشاركة قطعة أرض بمدينة بنها الجديدة بالقليوبية.

وقالت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين – إنها وافقت على قرار عقد مشاركة، مع ورثة المرحوم حسن مرسى حسن رزق، بقطعة أرض رقم 156 بندر بنها بنظام المناصفة (50% مقابل 50%) مع دفع الشركة للورثة 3 ملايين جنيه .

ولم تذكر الشركة فى البيان طبيعة التعاقد ونوعية الشراكة التى ستتم على تلك القطعة من الأرض.

ويبلغ رأسمال الشركة 29.5 مليون جنيه، موزعة على 59.15 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.

