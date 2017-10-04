آراب أنجل يستثمر 15 مليون دولار فى 30 شركة ناشئة

أسماء السيديعتزم صندوق «آراب أنجل» للاستثمار المباشر، ضخ قيمة اكتتاب المرحلة الثانية، البالغة 15 مليون دوﻻر للاستثمار، فى 10 إلى 30 شركة ناشئة، فى أمريكا الشمالية، تعمل فى مجال التكنولوجيا بمختلف القطاعات، ليبلغ عدد الشركات المستثمر بها بإجمالى رأسمال الصندوق 60 إلى 80 شركة، بحصص بين 1

أسماء السيد

يعتزم صندوق «آراب أنجل» للاستثمار المباشر، ضخ قيمة اكتتاب المرحلة الثانية، البالغة 15 مليون دوﻻر للاستثمار، فى 10 إلى 30 شركة ناشئة، فى أمريكا الشمالية، تعمل فى مجال التكنولوجيا بمختلف القطاعات، ليبلغ عدد الشركات المستثمر بها بإجمالى رأسمال الصندوق 60 إلى 80 شركة، بحصص بين 1 إلى %5.

وجمع «آراب أنجل» مبلغ 15 مليون دوﻻر نهاية اكتتاب المرحلة الثانية، الأربعاء المنقضى، ليبلغ إجمالى رأس المال 25 مليون دوﻻر، عقب نحاجه سبتمبر 2016، فى جمع 10 ملايين دوﻻر خلال الجولة اﻷولى.

وتوقع عمر دروزة، الشريك المدير للصندوق فى تصريح لـ«المال»، أن يكون هناك إطلاق لصناديق آخرى، خلال الأعوام المقبلة، للعمل فى نفس المجال، لكن بعد صرف %70 من رأس مال الصندوق الحالى .

ولفت إلى أن التركيز على الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، التى تُطلق فى مراحلها المبكرة فى أمريكا الشمالية، بمختلف قطاعاتها لأسباب، منها، إمكانية تحقيق عائد أكبر للمستثمرين، واستيراد منتجات جديدة لمنطقة الشرق اﻷوسط، إلى جانب خلق نافذة لصغار المستثمرين للاستثمار فى رأس المال المخاطر ورواد اﻷعمال.

ولفت إلى أن تطلعات الصندوق للتوسع فى منطقة الشرق الأوسط عن طريق إنشاء شركات تابعه للشركات اﻷم، التى يساهم بها فى أمريكا الشمالية.

وأشار دروزة، إلى أن الـ 25 دوﻻرًا جمعهم من 65 مكتبًا عائليًا خاصًا، وأفراد أثرياء، من أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجى.

ويتألف الشركاء فى الصندوق من أفراد، ومكاتب عائلية خاصة، من مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.

وعلى مدى 12 شهرًا الأولى من فترة الاستثمار فى الصندوق، ظهرت 4 محاور استثمارية رئيسية فى محفظة الصندوق، هى الرعاية الصحية المتصلة بالإنترنت، والبرمجيات الخدمية «SaaS»، والبنية التحتية التقنية للقطاع المالى، وأخيرا البيع المباشر للمستهلك.