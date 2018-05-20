آراء نقاد الفن حول تترات مسلسلات رمضان ومنافسة مطربين الغناء عليها

مدين : التترات تجذب الجمهور للمسلسل وحرصت على تقديم اغنية في رمضانمجد القاسم : يمكن ان يكون التتر مميزا لكن المسلسل نفسه ليس بالمستوىناصر الجيل : التترات اصبحت ملحمة بين المطربين السنين الماضيةأحمد حمدي: يشهد موسم رمضان هذا العام منافسة ساخنة ليس فقط بين نجوم الاعمال الدرامية المخ

مدين : التترات تجذب الجمهور للمسلسل وحرصت على تقديم اغنية في رمضان



مجد القاسم : يمكن ان يكون التتر مميزا لكن المسلسل نفسه ليس بالمستوى



ناصر الجيل : التترات اصبحت ملحمة بين المطربين السنين الماضية

أحمد حمدي:

يشهد موسم رمضان هذا العام منافسة ساخنة ليس فقط بين نجوم الاعمال الدرامية المختلفة وانما بين نجوم الغناء ايضا الذين يغنون تترات هذه المسلسلات وتم طرحها منذ ايام قليلة قبل بدء الماراثوان الرمضاني 2018 .

وتسابق الكثير من المطربين المصريين والعرب على غناء تترات بعض الاعمال الدرامية الهامة لنجومها الكبار مثل تتر شرع السما للنجم الاماراتي حسين الجسمي لمسلسل ابو عمر المصري بطولة النجم احمد عز وبهاء سلطان الذي غنى تتر مسلسل فوق السحاب للنجم هاني سلامة واحمد شيبة الذي غنى تتر مسلسل نسر الصعيد للنجم محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب الذي قدمت هذا العام تتر بصوتها للنجم ظافر عابدين ومسلسله ليالي اوجيني .

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول منافسة المطربين لغناء تترات مسلسلات رمضان 2018 ومن تفوق فيها وحقق جذبا جماهيريا عن الاخر وساهم في تحقيق انتشارا للمسلسل ايضا .

يرى الملحن مدين ان تترات مسلسلات رمضان هامة للعمل الدرامي وتجذب الجمهور بصورة كبيرة للمسلسل ويعلم من خلاله قوة مسلسل عن الاخر وتميزه فنيا وبالتالي يحرص على متابعته طيلة الشهر الكريم .

واضاف للمال انه حرص هذا العام على تقديم اغنية بصوته تذاع في شهر رمضان ” شهر البركة ” ويعتبرها مثل تترات المسلسلات هامة للجمهور لانها تعود بنا لذكريات شهر رمضان واغنياته الجميلة رمضان جانا واغنية مرحب شهر الصوم .

واعرب عن اعجابه ببعض تترات المسلسلات في رمضان مثل تتر النجم هشام عباس لمسلسل ارض النفاق للنجم محمد هنيدي وتتر النجمة اليسا لمسلسل ضد مجهول للنجمة غادة عبد الرازق وتتر النجمة انغام لمسلسل ممنوع الاقتراب او التصوير للفنانة زينة .

اما النجم مجد القاسم يقول انه حرص على تقديم تتر لمسلسل ديني في رمضان ” صدق رسول الله ” وهو شرف كبير له ان يقدم تتر بصوته لعمل ديني .

وتابع التترات اصبح فيها تنافس كبير بين نجوم الغناء المصريين والعرب السنين الاخيرة واصبحت عامل جذب للمسلسل بالنسبة للمشاهدين لكن يجب ان يكون المسلسل نفسه جيدا .

واشار الى انه يمكن ان يقدم مطرب معين تتر بصوته ويكون مميزا لكن العمل الدرامي ليس بالمستوى المتوقع للجمهور فلايحقق اي نجاح برغم ان التتر يحقق نسبة مشاهدة كبيرة .

بينما يرى الشاعر الغنائي ناصر الجيل ان المطربين اصبحون يتنافسون في كثير من الامور بعيدا عن تقديم الاغنيات والالبومات العاطفية .

واضاف أن التترات اصبحت بمثابة ملحمة بين نجوم الغناء منذ سنوات ويتنافس كل مطرب على تقديم تتر افضل من الاخر وتحقيق نسبة مشاهدة اعلى من النجم الاخر حتى تتعاون معه شركة انتاج المسلسل اكثر من مرة ويصبح المطرب المدلل لها دائما في اي عمل درامي تقدمه .

ونوه الجيل إلى أن هناك مطربين حققوا نجاحا بتقديمهم التترات السنين الماضية مثل هشام عباس ووائل جسار وشيرين عبد الوهاب.