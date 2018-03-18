آراء النقاد في اشتراك الفنان بأكثر من عمل رمضاني

· ماجدة خير الله: ماراثون رمضان هو الموسم الأكثر عملا للفنانين والطلب عليهم يفرض حضورهم· محمود قاسم: عمرهم أحد أسباب زيادة طلبهم من منتجي المسلسلات لأنهم قادرون على الحركة بسهولة·أحمد سعد الدين: وجود الفنان في أكثر من مسلسل يحدث بلبلة للمشاهد لعدم وجود تتابع بصري للعمل الدرا

· ماجدة خير الله: ماراثون رمضان هو الموسم الأكثر عملا للفنانين والطلب عليهم يفرض حضورهم

· محمود قاسم: عمرهم أحد أسباب زيادة طلبهم من منتجي المسلسلات لأنهم قادرون على الحركة بسهولة

·أحمد سعد الدين: وجود الفنان في أكثر من مسلسل يحدث بلبلة للمشاهد لعدم وجود تتابع بصري للعمل الدرامي.

أحمد حمدي



يشهد الماراثون الرمضاني لعام 2018 تسابق بعض الفنانون للمشاركة في أكثر من مسلسل، وقد يصل العدد لأربعة أو ثلاثة مسلسلات، مثلما شاهدنا السنتين الأخيريتن ظاهرة وجود النجم بيومي فؤاد في 9 أعمال درامية دفعة واحدة في رمضان 2016؛ ما آثار الانتباه له من قبل صناع الدراما المصرية والوسط الفني والجمهور أيضا.

وفي موسم رمضان القادم يتواجد أكثر من نجم في 3 مسلسلات مختلفة منهم إيهاب فهمي في مسلسل ريحم مع النجم ياسر جلال بعد تعاونه معه في مسلسل ظل الرئيس رمضان الماضي، وكذلك يتواجد مع النجم هاني سلامة في مسلسل فوق السحاب بعد مشاركته له في مسلسل طاقة نور أيضا رمضان الماضي، وكذلك يتواجد في مسلسل قانون عمر مع النجم حمادة هلال، كما يشارك المطرب دياب في 3 مسلسلات أيضا مع النجم مصطفى شعبان في مسلسل أيوب، وكذلك مع النجمة غادة عبدالرازق في مسلسل ضد مجهول ومسلسل كلبش 2 مع النجم أمير كرارة.

نرصد في هذا التقرير اراء بعض نقاد الفن حول تواجد بعض النجوم في اكثر من مسلسل في ماراثون رمضان 2018 او كما يصفهم البعض بالنحيتة في الدراما المصرية وهل يؤثر تواجدهم في هذه الاعمال الدرامية ام يكون مجرد تواجد ليس اكثر .

ترى الناقدة ماجدة خير الله ان : الطلب على هؤلاء النجوم من منتجي هذه المسلسلات سبب وجودهم في اكثر من مسلسل في موسم رمضان مثلما كنا نرى منذ سنوات الفنان القدير احمد خليل وحسن حسني في 6 مسلسلات تقريبا دفعة واحدة وكذلك محمد رياض كان يتواجد في 4 مسلسلات في وقت معين ايضا .

وأضافت للمال أن الأهم بالنسبة لهؤلاء الفنانون ان يستطيعوا توظيف جهدهم بين هذه المسلسلات وعدم تاثير واحد على الاخر فيهم بالاضافة ان ادوارهم فيها يجب ان تكون مختلفة تماما حتى لايشعر الجمهور بالرتابة او النمطية والتكرار منهم .

وتابعت أيضا أن ماراثون رمضان هو موسم العمل الاكثر بالنسبة للنجوم والفنانون والاهم ان يستطيعون التنسيق بين وقتهم وعملهم في كل عمل درامي يقدمونه للجمهور .

أما الناقد محمود قاسم يرى أن النجوم مثل بيومي فؤاد ودياب وصلاح عبد الله مازالو في نصف العمر اي ليسوا شبابا وفي نفس الوقت لم يكبروا في العمر مثل حسن حسني الذي قل الطلب عليه في معظم الاعمال الفنية مما زاد الطلب على بيومي فؤاد السنتين الاخيريتين وماحدث لحسن حسني حدث سابقا للراحل فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي في اواخر ايامهم .

وأضاف أن موسم رمضان يضم 40 مسلسلا تقريبا، فحينما يتواجد 3 أو 4 فنانون في 4 مسلسلات او ثلاثة فذلك لكونهم يستطيعون التحرك بسهولة بين الاستوديوهات الخاصة بهذه المسلسلات لان سنهم ليس كبيرا وقادرين على الحركة حتى الان ومثلهم ايضا الفنانة لطيفة فهمي التي شاركت في مسلسل فوق مستوى الشبهات مع النجمة يسرا رمضان 2016 ثم تم الاستعانة بها في برنامج نفسنة اليومي على شاشة القاهرة والناس لتميزها لانها من عمر هؤلاء الفنانون ايضا وكذلك الفنانة سلوى محمد علي وليلى عز العرب يتواجدون ايضا في 4 مسلسلات على الاقل السنين الماضية لموهبتهم الجيدة وزيادة الطلب عليهم من منتجي المسلسلات.

ويقول الناقد أحمد سعد الدين أيضا أن : المشكلة الاساسية تتمثل في النجم الاول لانه لايمكن ان يشارك في اكثر من مسلسل في موسم رمضان مثل يحى الفخراني او عادل امام لكن دائما نجوم الصف الثاني او الثالث دئاما يشاركون في اكثر من عمل درامي في موسم رمضان والمشكلة الاساسية ان جميع المسلسلات تذاع في توقيت واحد فيحدث بلبلة للمشاهدين مثلما راينا بيومي فؤاد منذ سنتين حينما شارك في 6 مسلسلات واعلانات ايضا وفواصل الإعلانات.

وأضاف أنه من الطبيعي ألا يشارك أي نجم من الصف الثاني في أكثر من عملين في وقت واحد لكن يتم اعتبار الامر سبوبة احيانا خاصة في موسم رمضان تحديدا ، وهو لايتحكم في توقيت اذاعة المسلسلات والاهم ان تكون ادواره مختلفة عن الاخرى ولاتكون متشابهة او قريبة من بعضها وكان اكثر نجم يجيد هذا الامر حسن حسني منذ سنوات.

وتابع أن الأساس أن يتنوع الممثل في أدواره التي يقدمها وهذه الظاهرة موجودة ومستمرة منذ وقت طويل فمسلسل ليالي الحلمية ورافت الهجان كانا يذاعان في توقيت واحد ومعظم الفنانين المشاركين في واحد منهم كانوا مشاركين في الاخر أيضا.

وأشار سعد الدين إلى أن تواجد النجم في أكثر من مسلسل لا يؤثر بدرجة كبيرة على الدراما لأن المخرج هو الذي يختاره لهذا الدور لكن المشكلة أن تزايد عدد المسلسلات والإعلانات المتزايدة يشعر المشاهد بالملل، وحينما يتم تحويل القناة في وقت معين ثم مشاهدة قناة أخرى نجد نفس الممثل أيضا فيحدث بلبلة للناس أحيانا بسبب رؤيتهم نفس النجم بلقطات مختلفة، وذلك يؤثر على استيعاب المشاهد للعمل لأنه لا يوجد تتابع بصري للعمل الدرامي من البداية للنهاية.