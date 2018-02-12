آخيم شتاينر: العمل الحكومي الداعم للابتكار يبني مستقبلا أفضل

دبى ـ سمر السيد:أكد آخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج يبحث بشكل متواصل شكل منظومة الحكومات في المستقبل، وما هو المتوقع من العمل الحكومي في الأعوام القادمة.وقال شتاينر خلال جلسة رئيسية بعنوان "مستقبل العالم في عالم متغير"، ضمن فعاليات اليوم لثاني للقمة العالمية للحكومات

دبى ـ سمر السيد:

أكد آخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج يبحث بشكل متواصل شكل منظومة الحكومات في المستقبل، وما هو المتوقع من العمل الحكومي في الأعوام القادمة.

وقال شتاينر خلال جلسة رئيسية بعنوان “مستقبل العالم في عالم متغير”، ضمن فعاليات اليوم لثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة بدورتها السادسة بمدينة دبى، إن العديد من الدول التي تعاني من الفقر والجفاف والحروب الأهلية، وللأسف وفي أغلب الأحيان، تتشكل هذه الأزمات أو تتفاقم بسبب الاستراتيجيات أو السياسات الحكومية غير السليمة”.

ونوّه رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جهود الإمارات، خاصة إمارة دبي المشهود لها في العمل الحكومي الرشيد، وأثنى على القرارات والخطط الرامية إلى غرس قيم التسامح والسعادة والابتكار والريادة.

وشدد شتاينر على أن العمل الحكومي الرشيد والمبني على استخدام التكنولوجيات الحديثة واعتماد الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال ودعم أهداف التنمية المستدامة، هو مطلب أساسي من أجل مستقبل أفضل ، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية التي تهمل هذه الأولويات تتسبب في تفاقم أزماتها وعرقلة مسيرة التنمية.

وأضاف شتاينر: “نحن في العصر الرقمي الذي يقودنا إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيات المتطورة، ولا بد للحكومات من تبني هذه التغيرات والسعي إلى حوكمة التكنولوجيا التي ستكون هي المستقبل. واعترف بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخطأ في تركيزه في الماضي على إنماء الاقتصاد فقط، معتبراً بأن التركيز يجب أن يكون على الجهود الإنمائية الشاملة وتغطي القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة والتكنولوجيا.

واختتم جلسته متمنياً أن تستفيد دول العالم ومدنها من تجربة المدن التي تطورت بفضل العمل الحكومي الداعم للتكنولوجيا.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخص من 140 دولة من الحكومات والمنظمات العالمية وهيئات القطاعين العام والخاص وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين وطلبة الجامعات والمبتكرين ، كما تستضيف القمة 130 متحدثاً في 120 جلسة تفاعلية ، وتميزت الدورة السادسة باحتضانها خمسة منتديات لتسليط الضوء على أكثر تحديات العالم الملحة واستعراض أفضل الممارسات والحلول العصرية للتعامل معها.