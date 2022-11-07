آخر موعد للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا "اللوتري".. متبقي أقل من 24 ساعة

ينتهي موعد التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا “اللوتري” (برنامج تأشيرة التنوع 2024) خلال أقل من 24 حيث يغلق باب التقديم غدا الثلاثاء بحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة).

وعادة ما توصي وزارة الخارجية الأمريكية بعدم الانتظار للتقديم حتى آخر لحظة، لأن ذلك قد ينشأ عنه ضغط على موقع التقديم وبالتالي تعطله.

كما تحذر الخارجية الأمريكية من تقدم نفس الشخص للقرعة مرتين.

وتقول إن لديها تقنية متطورة تكتشف هذا السلوك وتعمل بالتالي على إلغاء كل طلبات هذا الشخص.

كيفية التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا “اللوتري”

ويمكن التقدم في الهجرة العشوائية لأمريكا “اللوتري” (برنامج تأشيرة التنوع DV-2024 Program) من خلال الموقع الإلكتروني dvprogram.state.gov ولا يقبل التقدم عن طريق أي وسيلة أخرى.

وتؤكد وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تقبل أي طلب غير كامل.

وتؤكد على أنه لا توجد أي تكلفة مادية للتقديم على التأشيرة.

وتوصي الوزارة المتقدمين باستخدام متصفح محدث عند تقديم الطلب.

وتقول إن بعض المتصفحات الأقدم (مثل إنترنت إكسبلورر 8) قد تواجه مشاكل مع نظام التاشيرة المتنوعة عبر الإنترنت.

كما توصي المتقدمين بتعبئة نموذج التقدم بأنفسهم دون اللجوء إلى مستشار أو وكيل.

وتحذر خصوصا من الأشخاص غير الموثوقين الذين يعرضون المساعدة بينما تتزايد نسبة كونهم محتالين.

أهم خطوة في التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا

أما الخطوة الأهم التي توصي بها وزارة الخارجية الأمريكية، فهي الاحتفاظ برقم التأكيد الفريد الخاص بكل متقدم، والذي سيحصل عليه مع انتهاء عملية التقديم.

وتنبه الوزارة إلى ضرورة الاحتفاظ بهذا الرقم بصورة مطبوعة أو بشكل رقمي موثوق.

وتؤكد الوزارة إنه بدون رقم التأكيد لن يتمكن المتقدم من الوصول إلى ملفه عبر الإنترنت والتعرف على موفه من التاشيرة.

كما توصي باستخدام البريد الإلكتروني الشخصي عند التقدم لضمان الوصول إليه لاحقا في حالة الفوز والاحتياج إلى استكمال الإجراءات.

وتؤكد الوزارة إن الحكومة الأمريكية لا تبلغ الفائزين بطريقة مباشرة.

والسبيل الوحيد هو دخول المتقدم في الموعد المحدد لإعلان النتائج على نفس موقع todvprogram.state.gov والضغط على “التحقق من الحالة”.

ثم إدخال رقم التاكيد و إذا تم اختياره فعليا تقديم طلب تأشيرة والمستندات المطلوبة وفقا للإرشادات.