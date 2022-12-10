آخر موعد للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.. خطوات التسجيل في المنظومة والمستندات المطلوبة

تستأنف مصلحة الضرائب اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر الجاري، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الممولين بمختلف مأموريات، وقطاعات الجمهورية، بصورة مكتملة وبنسبة 100%، لإلزام المخاطبين جميع بأداء الضريبة، اعتبارًا من أول العام المالي المقبل، الذي سيبدأ فى يوليو 2023.

وحسم الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، آخر موعد للتسجيل في الفاتورة الالكترونية، معلنا كافة التفاصيل حول الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه يتم العمل بهذا النظام منذ أكثر من عامين.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن اخر موعد للتسجيل في الفاتورة الالكترونية وكل ما يخص الخدمة بخطوات التسجيل وغرامة التأخير..

آخر موعد للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.. حفظ المستحقات المالية

أعلن الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم العمل بهذا النظام منذ أكثر من عامين، موضحا أنه بعد تاريخ 1 أبريل 2023، لن يستطيع المستوردين التعامل إلا من خلال فاتورة إلكترونية، لأنه منذ بداية 1ديسمبر الجاري لن يستطيع أحد صرف المستحقات المالية إلا من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية.

آخر موعد للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.. عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير

تهدف الفاتورة الإلكترونية إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

وتستأنف مصلحة الضرائب اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر الجاري، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الممولين بمختلف مأموريات، وقطاعات الجمهورية، بصورة مكتملة وبنسبة 100%، وذلك لإلزام المخاطبين جميع بأداء الضريبة، اعتبارًا من أول العام المالي المقبل، الذي سيبدأ فى يوليو 2023.

الفاتورة الإلكترونية والفاتورة الضريبية المبسطة

وتعد الفاتورة الضريبية التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى منشأة أخرى، وتحتوي على جميع عناصر الفاتورة الضريبية، ويتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية، وهناك نوعين من الفواتير الضريبية، وهما:

الفاتورة الضريبية.

الفاتورة الضريبية المبسطة.

وأما عن الفاتورة الضريبية المبسطة، فهي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى فرد، محتوية على العناصر الرئيسية للفاتورة الضريبية المبسطة.

كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية

تطبق الفاتورة الإلكترونية على مرحلتين:

المرحلة الأولى «مرحلة الإصدار والحفظ»، وبدأت من 4 ديسمبر 2021، لكل الأشخاص الخاضعين للائحة الفاتورة الإلكترونية ومن ينيب عن المكلف بإصدار الفاتورة، وسيكون إصدار الفواتير الإلكترونية مماثل لإصدار الفواتير اليوم، ولكن من خلال نظام فاتورة إلكتروني متوافق وتكون الفاتورة متضمنة لكل العناصر المطلوبة بناءً على نوع الفاتورة.

المرحلة الثانية، والتي تبدأ من 1 يناير 2023 بشكل مرحلي، حيث يجب أن يتكامل الحل الإلكتروني مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية في الصيغة المطلوبة.

موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية

طالبت مصلحة الضرائب، الممولين بالإسراع للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبخاصة ممولي ضرائب المهن الحرة من المحامين، والمحاسبين، والمهندسين، والإعلاميين، ومن في حكمهم.

المرحلة الثامنة والأخيرة لإصدار الفاتورة الإلكترونية

تشمل المرحلة الثامنة والأخيرة المقررة البدء فيها خلال الشهر المقبل كل محافظات الجمهورية، إذ تعتبر طبيعة تلك المرحلة تضمين إصدار فواتير ضريبية إلكترونية، عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، بحسب قائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب.

مدن تقديم الفاتورة الإلكترونية

بدأت مصلحة الضرائب في المرحلة الثامنة، وتحديدًا في الجزء الثالث، منها في إلزام الممولين المسجلين من الأفراد والشركات بتقديم الفاتورة في مأموريات كل من المدن التالية:

الدقهلية

بورسعيد

الإسماعيلية

السويس

شمال سيناء

جنوب سيناء

مع مواصلة الجزء الرابع من تلك المرحلة في المدن التالية:

مع مواصلة الجزء الرابع من تلك المرحلة في المدن التالية: الفيوم

-أسيوط

-أسيوط سوهاج

-المنيا

-المنيا قنا

بني سويف

الوادى الجديد

الأقصر

أسوان

البحر الأحمر، بحيث يصل إجمالي المحافظات المسجلة لـ 17 محافظة مصرية.

خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

كشفت مصلحة الضرائب عن الخطوات للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، كالتالي:

قيام العميل بإنشاء الملف أن يقوم ممثل الممول «مدير النظام»

ثم إرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة، وذلك عبر الرابط التالي (id.eta.gov.eg )

إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

إحضار صورة البطاقة الضريبية.

إحضار صورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة.

وتشمل المرفقات صورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول موضحًا به بيانات الشركة، وتتمثل هذه البيانات فيما يلي:

رقم التسجيل.

عنوان الشركة.

الإيميل الخاص بالشركة.

رقم تليفون الشركة.

إلى جانب هذا يجب إحضار بيانات الممثل أو المفوض / admin، وهي

الاسم بالعربي والإنجليزي.

رقم بطاقة الرقم القومي.

الإيميل الخاص بالمفوض.

رقم تليفون المفوض.

المستندات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأما عن الخطوات التالية فتتمثل في:

أن تقوم المصلحة «الموظف المختص» بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره في حالة استيفاء المستندات بالكامل أما في حالة نقص المستندات يتم إخطاره بـ«الإيميل» لاستيفاء المستندات.

ثم يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه أصول المستندات كافة وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمي الخاص به.

إنشاء ملف تعريفي للممول، وهى أن يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة.

إرسال دعوة للممول أو من يمثله على «الإيميل» للتسجيل على المنظومة بعد إنشاء ملف رقمي تعريفي للممول، إذ يتم الدخول على المنظومة باستخدام البريد الإلكتروني.

غرامة عدم التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية

وأكدت مصلحة الضرائب أن عدم التسجيل بعد تاريخ 15 ديسمبر الجاري، سيتسبب في تطبيق عقوبة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، غرامة عدم التعامل بالفاتورة الإلكترونية، مؤكدة تحديد قائمة سوداء لمن لم يتعامل بالفاتورة الإلكترونية، وبداية من يوم 1 أبريل 2023، لن يتم الاعتداد بخصم ضريبة المدخلات ولن يتم رد الضريبة للشخص إلا من خلال فاتورة إلكترونية، وهذا بخصوص ضريبة القيمة المضافة.

ووجه وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعها.