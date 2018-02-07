آخر موعد لقبول طلبات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية.. اليوم

المال خاصأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن، اليوم الخميس، آخر موعد لقبول طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية ومشرفى الجهة الإدارية الراغبين فى الإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2018.كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت مد فترة قبول الطلبات حتى اليوم الخميس، بهدف إتاحة الفرصة للأعضاء الذ

المال خاص

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن، اليوم الخميس، آخر موعد لقبول طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية ومشرفى الجهة الإدارية الراغبين فى الإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2018.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت مد فترة قبول الطلبات حتى اليوم الخميس، بهدف إتاحة الفرصة للأعضاء الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكترونى لمؤسسة الحج والعمرة من التسجيل فى ظل قيام الوزارة بتفعيل نظام إلكترونى جديد لتسجيل المشرفين، تمهيدًا لخضوعهم لاختبارات تحريرية وشفوية، يتم على أساسها الاختيار من بين المتقدمين من كافة محافظات الجمهورية وعلى أساس عدالة الفرصة وقواعد الشفافية بما يتيح اختيار أفضل الأعضاء من بين المتقدمين.