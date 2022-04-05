حددت الشركة المصرية للاتصالات آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022 فى يوم 15 مايو المقبل حتى لا يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمن لم يسدد قيمة الفاتورة.

وتضمن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل محاسبة العملاء عن فترة استهلاك شهور يناير وفبراير ومارس 2022، وفي حال تخلف العميل عن السداد حتى يوم 15 يونيو تلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن هاتف العميل.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022:

1- الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات we من خلال الرابط التالي https://billing.te.eg/ar-eg

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير الاستهلاك والمكالمات الزائدة.

3- كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة كاملة.

4- كتابة كود المحافظة ثم رقم الهاتف الأرضي.

5- الضغط على زر الاستعلام.

6- ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه لسداد قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022

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