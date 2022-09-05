آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الفئات المسموح لها تسجيل الرغبات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2022، وهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، وأقرت أن الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة 205 درجات، أي 50 %، على أن يدخل الطالب برقم الجلوس والرقم السري على موقع التنسيق الإلكتروني لاختيار وتسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة حسب الكليات المتاحة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2022.

آخر موعد للتنسيق في المرحلة الثالثة 2022

يواصل الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العام 2022 وما يعادلها، عمليات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، والتي انطلقت من يوم السبت الموافق 3 سبتمبر وتنتهي الأربعاء المقبل 7 سبتمبر، وهو آخر موعد في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وهو 205 درجات أي 50% في جميع الشعب، كما حددت الفئات المسموح لها تسجيل الرغبات بالمرحلة الثالثة، وهم المتخلفون عن التنسيق في المرحلة الأولى والثانية، والناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اهتمت وزارة التعليم العالي والبحث العالي أن يكون موقع التنسيق الإلكتروني وفق تصميم معين لتحمل حجم الضغط عليه خلال عمليات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2022، من خلال هذا الرابط هنــــا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx.

كليات المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

شملت الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 «العلمي»، التالي:

-كلية الزراعة لشعبة الرياضة

-كلية الحقوق انتظام وانتساب

-كلية تربية تعليم ابتدائي

-كليةالتربية شعبة طفولة

-كلية التربية الرياضية

-كليةالتربية النوعية

-كلية التربية الفنية

-كلية الآداب انتساب وانتظام

-الكليات التكنولوجية

-كلية السياحة والفنادق

-المعاهد الفنية للتمريض

-المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

وشملت الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 «الأدبي»، التالي:

-كلية التربية تعليم ابتدائي

-كلية التربية شعبة الطفولة

-كلية التربية الرياضية

-كلية التربية النوعية

-كلية السياحة والفنادق

-كلية التربية الموسيقية

-المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

-المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية.