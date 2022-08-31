يغلق موقع التنسيق الإلكترونى الباب أمام إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022، اليوم الأربعاء، ليكون آخر موعد لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2022،وفقا للجدول الزمنى المعلن بأعمال المرحلة.

بوابة “المال” تستعرض من خلال التقرير التالي آخر موعد لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2022

آخر موعد لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2022

جاء التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وتستمر حتى اليوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتى التحويل المُناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى و التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط.

رابط تقليل الاغتراب 2022

يمكن للطلاب الدخول على موقع الذي خصصته وزارة التعليم العالي للتنسيق، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx.

خطوات التقديم لتقليل الاغتراب

يتمكن الطلاب من تقديم طلب تقليل الاغتراب الكترونيا عبر خطوات بسيطة وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ويمكن الضغط عليه بشكل مباشر من هنــا.

بعد الدخول على رابط خدمات تنسيق الثانوية العامة يتم الضغط على رابط تقليل الاغتراب، من هنــا.

سوف يطلب من الطالب ادخال رقم الجلوس.

كتابة الطالب الرقم السري الخاص به.

بعد الدخول على الرابط يتم اختيار الكلية في محيط سكن الطالب، وبعد انتهاء موعد التقديم، سيكون من حق الطالب طباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، لافته إلى نسبة تقليل الاغتراب بالجامعات هي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التى أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب بشهادة الثانوية العامة.