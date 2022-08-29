آخر موعد سماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

حددت الشركة المصرية للاتصالات يوم 15 سبتمبر المقبل كآخر موعد سماح للمتأخرين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 حتى لا يتعرض العملاء لفرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن التليفون الأرضي.

وتتضمن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 المحاسبة عن استخدامات شهور أبريل ومايو ويونيو الماضي.

وتبدأ قيمة الغرامة من 10 جنيهات أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك بحد أقصى 11 شهرا، كغرامة مالية في حالة عدم السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022:

– الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات we من خلال الرابط التالي https://billing.te.eg/ar-eg

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير الاستهلاك والمكالمات الزائدة.

3- كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة كاملة.

4- كتابة كود المحافظة ثم رقم الهاتف الأرضي.

5- الضغط على زر الاستعلام.

6- ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه لسداد قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022:

مكاتب الهيئة القومية للبريد الإلكتروني.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك. فودافون كاش.

شركات المدفوعات والتحصيل الرقمي ومنها (فوري، ضامن، مصاري، bee، باي)

ويتاح للعملاء الدفع من خلال جميع مقرات السنترالات والفروع التابعة للشركة في جميع محافظات الجمهورية من خلال أنظمة الشركة مما يتيح توافر بدائل للسداد للعملاء.