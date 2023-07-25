آخر موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.. رابط الاستعلام وأنظمة الباقات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، لافتة إلى أن أخر موعد للدفع هو 15 أغسطس 2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي خطوات ورابط استعلام فاتورة الأرضي شهر يوليو 2023 وأنظمة باقات التليفون الأرضي المسبقة الدفع الجديدة .

آخر موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.. رابط الاستعلام

يعرض موقع “المال نيوز” الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 وفق النظام القديم من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات الموجود هنا

بعد تسجيل كود المنطقة

كتابة رقم التليفون الأرضي

اضغط على أيقونة أظهر الفواتير

وبذلك تظهر الفواتير المستحقة ويتم دفعها عن طريق الدفع الإلكتروني باتباع خطوات الدفع أو من خلال منافذ الدفع منها فوري وغيرها أو التوجه للفروع الشركة المصرية المنتشرة في محافظات مصر لدفع الفاتورة.

آخر موعد لدفع فاتورة شهر يوليو 2023.. استقبال فقط

حددت المصرية للاتصالات آخر موعد لدفع فاتورة شهر يوليو هو 14 أغسطس 2023 ومن يوم 15 يتم تحويل عدم مسددي الفاتورة إلى الاستقبال فقط.

وفي حالة عدم الدفع حتى 15 سبتمبر يتم منع استقبال المكالمات أيضا لحين تسديد الفاتورة.

تحويل خطوط الهاتف الأرضي إلى نظام الدفع المسبق

كانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت في وقت سابق عن تحويل خطوط الشبكة الأرضية إلى العمل وفق نظام الدفع المسبق بدلا من الفاتورة التقليدية الربع سنوية إجباريًا وليس اختياريا، وبالفعل حوَّلت الشركة 2 مليون مشترك في التليفون الأرضي، من بين بين 11 مليون عميل، وسيتم تحويل باقي العملاء بشكل تدريجي على مدار الفترة القادمة.

كل ما تريد معرفته عن باقة التليفون الأرضي الجديدة 2023-

اتخذت الشركة المصرية للاتصالات نظام التليفون الأرضي الجديد وأسعار الباقات، حيث يقوم نظام الدفع المسبق لفاتورة الخط الأرضي على شحن رصيد الخط بشكل مسبق قبل الاستخدام ومتابعة الاستهلاك.

ويمكن الاستعلام عن الرصيد ويتلقى العميل تنبيهات بقرب انتهاء الرصيد، وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل.

مع العلم أنه في حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

طرق شحن رصيد الهاتف الأرضي مسبق الدفع

يمكن شحن رصيد الهاتف الأرضي من خلال البطاقة البنكية عن طريق تطبيق My WE www.te.eg/App أو الموقع الإلكتروني https://my.te.eg.

ومن خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي. مع العلم أنه تتم المحاسبة على ضريبة القيمة المضافة 14% عند الشحن.