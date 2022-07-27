آخر مستجدات مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

في الوقت الذي تفقد فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون لمتابعة مستجدات العمل به مؤخرا، يأتي مشروع تطوير سور مجرى العيون كجزء من مشروع متكامل لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة الوجه الحضاري والتاريخي للمنطقة، من خلال إعادة إحياء وتطوير المناطق الأثرية التي كان بعضها لا يحظى بالاهتمام الكافي، والعمل على وضعه على خريطة السياحة مرة أخرى.

أرقام في مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

ودخل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون في مراحل متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لـ 77 عمارة، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى جراج يسع 1355 سيارة، ومسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

تشهد منطقة سور مجرى العيون أو «المدابغ» سابقًا، منذ مارس 2021، مشروعا ضخما لتطويرها، إذ تعد واحدة من أكثر المناطق التى تتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة على مر العصور، لذلك كانت على رأس المناطق التي حرصت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إحيائها وإعادة المظهر الحضاري لها، بعدما جار عليها الزمان، وتغيرت بشدة عن سابق عهدها.

بوابة “المال” تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل المشروعات الجارية داخل منطقة سور مجرى العيون، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، في بيانات سابقة لها، وهي كالتالي:

تفاصيل المشروعات الجارية داخل منطقة سور مجرى العيون