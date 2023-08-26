آخر تطورات عملية توزيع الأرباح النقدية للشركات المقيدة في البورصة منذ بداية العام

شهدت عمليات توزيع الأرباح النقدية للشركات المقيدة في البورصة المصرية نوعًا من التذبذب والتغير الواضح في القيم، وذلك في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى الوقت الراهن .

ووفقًا لرصد “المال”، فقد بلغت التوزيعات النقدية للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي نحو 1.1 مليار جنيه، ثم تضاعفت خلال فبراير التالي له وسجلت 2.3 مليارًا .

أما خلال شهر مارس من العام الجاري، فقد بلغت التوزيعات النقدية ما يقرب من 1.9 مليار جنيه، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة من جانب إدارة العلومات في البورصة المصرية .

وخلال شهر أبريل شهدت طفرة واضحة و بلغت 11.7 مليار جنيه، ثم انخفضت مرة أخرى خلال مايو وسجلت 7.3 مليار جنيه .

وخلال شهر يونيو الماضي أيضًا بلغ حجم التوزيعات النقدية حوالي 583 مليون جنيه، ثم تراجعت وسجلت 217 مليون جنيه، وفي الفترة منذ بداية شهر أغسطس الجاري وحتى الوقت الراهن بلغت التوزيعات نحو 228 مليون جنيه .

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد سجلت صعودا جماعيا الأسبوع الماضي، وسط تحقيق رأس المال السوقي مكاسب، بدعم مشتريات محلية وعربية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.33%، مغلقا عند مستوى 18207 نقاط، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.02%، مغلقا عند مستوى 3702 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.68%، مغلقا عند 5443 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.63%، بما قيمته 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.219 تريليون جنيه.



