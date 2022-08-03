آخر تصريحات وزير التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2022 .. وطرق الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس

شكلت آخر تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة 2022 نقطة تحول صريحة وواضحة بعد الإعلان عن تأجيل نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، حيث أكد وزير التعليم أن امتحانات الثانوية العامة تتعرض منذ العام الماضي لمحاولات مستميتة من أجل التشكيك في مصداقيتها، ونتائج التصحيح، عبر وسائل مختلفة التي كان آخرها ادعاء القدرة على تغيير النتائج والتلاعب بها.

آخر تصريحات وزير التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2022 .. التلاعب بالنتائج

وشدد الوزير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أن كل الإدعاءات بالقدرة على التلاعب في نتائج التصحيح كاذبة ومضللة، وهي عبارة عن عمليات نصب محترفة، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق خلفها أو نشرها.

وطمأن وزير التربية والتعليم أولياء أمور الطلاب المجتهدين، بأن الطلاب الغشاشين لن يحصلوا على مجاميع كبيرة، مشيرا إلى أن نتائج التصحيح أظهرت ذلك، حيث إن ضيق الوقت واختلاف ترتيب الأسئلة يحول دون وصول الطلاب الغشاشين للإجابات الصحيحة.

وينشر “المال” خطوات الحصول على النتيجة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

يدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع “المال” لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنا.

يسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

«خطوة أولى»: يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال «المال» اضغط هنا

«خطوة ثانية»: ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب/ الطالبة.

«خطوة ثالثة»: رقم الجلوس الخاص بالطالب.

«خطوة رابعة»: البريد الإلكتروني بشكل واضح.

«خطوة خامسة»: رقم التليفون صحيح.

فور الانتهاء من كتابة المعلومات الخاصة بالطالب/الطالبة، تقوم بالضغط على سجل الآن، حتى يتم تسجيل المعلومات كاملة والخاصة بك لتصل إلى الطالب/ الطالبة فور الاعتماد رسميًا من جهة وزير التربية والتعليم والإعلان في مؤتمر “نتيجة الثانوية العامة”.