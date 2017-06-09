آخر الليالي الرمضانية في مركز ابداع دمنهور

علي راشديختتم مركز الإبداع الفني بمدينة دمنهور التابع لفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، مساء اليوم الجمعة، 14 رمضان، لياليه الرمضانية الثقافية والفنية في تمام الساعة التاسعة مساء. يتضمن حفل الختام ديفيليه للفرق المشاركة وورش فنية، وعلى المسرح تبدأ الفعاليات بتلاوة آيات من ا

علي راشد

يختتم مركز الإبداع الفني بمدينة دمنهور التابع لفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، مساء اليوم الجمعة، 14 رمضان، لياليه الرمضانية الثقافية والفنية في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتضمن حفل الختام ديفيليه للفرق المشاركة وورش فنية، وعلى المسرح تبدأ الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليها فقرة ابتهالات دينية، يعقبها ندوة بعنوان “دور الإعلام في بناء وعي المواطن المصري”، وتوزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم، كما يكرم المركز الرواد المتميزين للمكتبات وتختتم الفعاليات بعرض فني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية.